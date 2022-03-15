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太電爆案外案 調查局台北市調處約談前檢察官朱應翔
太平洋電線電纜公司前、後任董事長孫道存、仝清筠及前副總兼財務長胡洪九、仝的秘書黃靜琳、前副董事長繆竹怡等5人，均因太電掏空案被判刑定讞。但疑似爆發案外案，調查局台北市調處今年3月3日兵分多路約談數名太電高層，沒移送台北地檢署複訊。
2004年間，檢方起訴太電遭掏空200億元案，歷審皆認定胡洪九未經董事會同意並違反政府禁令，在中、港等地成立太豐行等多家子公司，進行「假買賣、真掏空」；而孫道存配合隱瞞董事會、草率簽署文件，使胡順利掏空太電資產171億元。
太電爆發案外案，今年3月3日清晨，調查局兵分多路約談多名太平洋電線電纜公司高層。當年起訴太電掏空案的台北地檢署前檢察官朱應翔，在職期間使用手機與出國行程疑似太電埋單，也被約談。對此，北檢表示，因偵查不公開，不提相關涉案人員、事項。
朱應翔於2012年轉任律師。據悉，檢調追查，朱在職期間疑與太電董事長苑竣唐、副董鄭超群、孫道亨、前董事李超群等人，多次一同搭機出國赴香港、泰國，出國款項疑由太電支付。本報記者致電朱應翔，手機轉接語音信箱。
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