太電爆案外案 調查局台北市調處約談前檢察官朱應翔

太平洋電線電纜公司前、後任董事長孫道存、仝清筠及前副總兼財務長胡洪九、仝的秘書黃靜琳、前副董事長繆竹怡等5人，均因太電掏空案被判刑定讞。但疑似爆發案外案，調查局台北市調處今年3月3日兵分多路約談數名太電高層，沒移送台北地檢署複訊。

2004年間，檢方起訴太電遭掏空200億元案，歷審皆認定胡洪九未經董事會同意並違反政府禁令，在中、港等地成立太豐行等多家子公司，進行「假買賣、真掏空」；而孫道存配合隱瞞董事會、草率簽署文件，使胡順利掏空太電資產171億元。

太電爆發案外案，今年3月3日清晨，調查局兵分多路約談多名太平洋電線電纜公司高層。當年起訴太電掏空案的台北地檢署前檢察官朱應翔，在職期間使用手機與出國行程疑似太電埋單，也被約談。對此，北檢表示，因偵查不公開，不提相關涉案人員、事項。