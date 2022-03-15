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警員偷監視畫面誣賴長官收賄 竄改車禍紀錄下場慘了！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

時任保安警察第二總隊屏東小隊警員丁冠中和劉姓小隊長相處不睦，盜取監視器畫面企圖把廠商贊助中秋烤肉活動的加菜金，誣陷成是劉收賄，又盜印長官圖張偽造交通事故登記單，最高法院依公務員假借職務機會無故取得公務機關電磁紀錄罪、偽造公文書罪等判刑2年4月定讞。

丁冠中派駐屏東加工出口區，負責駐地的治安和交通安全，但平時和劉姓小隊長相處不睦，得知劉2018年9月11日在辦公室收受廠商贊助中秋烤肉活動的5000元紅包，心懷歹念，輸入他人帳號、密碼進入公家電腦，竊取、節錄劉收受紅包的畫面，再以手機側拍，燒錄成光碟。

丁將光碟交給妻子，由妻子交給他人，稱光碟中有劉收賄的證據，希望能訴諸媒體，損害劉的名譽；劉事後得知消息，揭發案情。

丁冠中2019年1月24日上午10時許開警車巡邏時，和騎電動機車的劉姓騎士發生事故，但他未通報，又因對方需要證明向老闆請假，他在辦公室上網連結警政署網站，登入帳號密碼偽造交通事故登記單，盜蓋同仁、小隊長的圖章，再轉交給劉姓騎士使用。

一、二審認為，丁身為公務員，卻因和劉姓小隊長有糾紛，未能理性思考行為後果，輕率利用身分職務之便，取得電磁紀錄，損害公務機關資訊管控機密安全性，節錄不利劉的畫面，損害劉的名譽，又偽造公文書，依無故取得公務機關電腦電磁紀錄罪、偽造公文書罪判刑2年4月，可上訴；另加重誹謗罪部分，丁和妻子皆被判刑4月定讞。

丁不服上訴第三審，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

收賄 屏東

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