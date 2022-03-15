一張郵票值1300萬元！他私吞再彩色影印仿冒下場慘了

秦姓男子3年前把具有高收藏價值的「大藍天」郵票，簽約委託吳姓男子鑑定、詢價，並約定郵票為真品，吳可用1300萬元優先購買，但吳將郵票占為己有，再彩色影印、打孔，魚目混珠歸還假郵票，被依業務侵占罪判1年徒刑；民事部分，秦扣除吳已給付的80萬元，求償1220萬元，台北地方法院全額判准，可上訴。

據了解，「大藍天」郵票是一款大陸1967年設計紀念毛澤東創建井岡山革命根據地40周年的郵票，但事後取消發行，只有少量的樣本流出，具有極高的收藏價值，價格也水漲船高，因為郵票上毛澤東、林彪人物背後為藍天，而被稱為「大藍天」郵票。

吳平時以買賣郵票為業，2019年6月13日和秦簽約受託處理「大藍天」郵票鑑定、供人詢價等事宜，兩人於同年9月16日見面交付郵票，他卻將郵票侵占入己，並彩色影印郵票、自行穿打郵票齒孔，將「假郵票」歸還給秦。

吳否認侵占郵票，供稱郵票已用120萬元賣給他人，他拿假郵票還給秦，只是想侵占郵票出售的價金，而被秦發現後，他也給秦80萬元了。法院認為，根據證人說法、比對郵票照片等，另吳就郵票的售價說法不一，隨訴訟進度逐次提高金額，不斷捏造郵票買家的身分為上市櫃公司老闆、不知名郵商或香港人士，而不採信吳的說法，一審依業務侵占罪判1年徒刑，案件上訴台灣高等法院審理中。

民事部分，秦提告主張，他和吳簽訂協議書約定，若郵票鑑定為真品，同意吳有優先購買權，價格為1300萬元，未料事後吳侵占郵票，雖事後稱以80萬元賣給他人，並已給付他80萬，但依協議書約定，雙方已成立買賣契約，吳仍有餘款1220萬元未給付，提告求償。