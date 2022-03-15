交警石明謹兼球評賺283萬降級改敘 上訴遭打臉確定

台北市警交通大隊警員石明謹2011年至2018年間，擔任愛爾達電視台足球賽事評論員，出席190次領了283萬餘元車馬費，又自2019年1月起擔任足球協會紀律委員會委員，領了5400元出席費與交通費，違反公務員不得兼任業務規定。懲戒法院懲戒法庭判石降1級改敘，併罰款20萬元；他上訴，第二審今駁回上訴確定。

審判長、懲戒法院院長李伯道表示，公務員服務法並未違反明確性原則、比例原則與憲法保障的工作權，且「兼職」指的是反覆從事，這應不難理解，可預見懲戒權發起。此外，石明謹擔任足球協會紀律委員會委員而未報告部分，懲處也未違反比例原則，更未牴觸憲法集會結社自由。

公務員服務法規定公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，而石明謹在愛爾達電視台擔任球評，除舉辦世界盃足球賽的2014、2018年間各出席40、30次外，自2011年至2018年間每年都出席20次，這190次評論讓他領了283萬3850元的報酬，懲戒法庭第一審認為這已屬「業務」。

公務員服務法明定「公務員兼任非以營利為目的之事業或團體之職務，受有報酬者，應經服務機關許可」。依據足球協會的章程及移送機關提出的該協會函文，該協會是於內政部登記立案的非以營利為目的之社會團體。第一審認定石未經服務機關許可，擔任協會常設司法機構「紀律委員會委員」之職，自2019年至今年5月18日已出席5次，共領取5400元，他實際上領了報酬，不因領款名目而異，違反公務員服務法規定。

第一審認為，公服法規定目的是要讓公務員「一人一職，專心從事公務」，避免影響本職工作；石明謹的違法行為足讓民眾有公務員不專心公務、政府機關公務紀律鬆散的不良觀感。第一審認為石明謹嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，石兼任業務的報酬多達280餘萬元，衡酌他坦承，因此逕判降1級改敘，併罰款20萬元。

石明謹上訴，自稱從警25年不認為擔任球評有影響到職務，並表示自己推廣、教育足球運動30年，為台灣足球界培養很多優秀的運動員，在警界、運動圈受肯定，未影響政府信譽；相反地，公務員如能這般投注心力在其他領域，應能提升社會地位。石認為有些人收房租、買賣股票、買賣房屋，也是持續、經常性的，並可以得到很多業外收入，比他擔任球評拿的錢高出上百倍。

石聲稱，擔任球評不足以謀生，台灣體育界的裁判、講評、老師基本上都有其他工作，他敢說一半以上的人不是老師，就是公務人員，他們是推動台灣體育的動力，沒有他們台灣體育沒辦法推展。