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挽回戀情出下策 竟想傳她裸照給她爹：跟伯父打個招呼

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子「被分手」，以LINE傳送游姓前女友的裸照給游女，恫稱要傳不雅照給游女的同事、游女的父親看，被控2條恐嚇罪。法院審理，陳認罪，賠償15萬元，台北地方法院2罪判陳應執行有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決說，陳與游女本是男女朋友，因故分手，陳極力挽回，游女不願復合，陳即以2人交往時所拍的裸照要脅游女，想挽回戀情。

2021年5月26日，陳傳游女裸照給游女，恫稱「我們一起拍的，還是分享妳拍的，我讓妳的新同事都認識妳，還有前男友」。

2021年7月29日、7月31日，陳再傳一個游女父親LINE帳號的截圖、游女裸體的照片及影片給游女，再恫稱「讓我跟伯父打個招呼吧」，游女報警，檢察官查辦，依恐嚇罪起訴陳，法院審理時，陳認罪自白。

判決書指出，陳未能控制言行，以負面手段恐嚇游女，造成對方心理困擾不安，但他犯後坦承犯行，當庭道歉且賠游女15萬元完畢，考量他是碩士程度、從事科技業擔任生產主任，月收入9到10萬元，依法判刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

恐嚇 裸照

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