丈夫想挽回離家妻子 停她SIM卡犯偽造文書罪遭判刑

高雄黃姓男子與妻子發生爭執，妻子憤而離家，黃男為讓她返家，竟擅自持對方的身分證、健保卡到電信服務中心，以掛失名義停辦SIM卡。黃妻子發現手機無故無法使用，一查之下發現是黃男所為憤而報警；警方將黃男依法函送，後由檢方起訴，經地院審理，將他依偽造文書罪，處有2個月有期徒刑。

判決指出，黃男妻子於2019年11月24日因細故離家出走，黃為了讓她返家，在12月6日未經對方同意之下，擅自持身分證、健保卡，至高雄楠梓某電信服務中心，向不知情的店家以掛失名義停掉偽簽署名，將所持門號的SIM卡停用。

事後妻子發現手機SIM卡無法使用，並發現是黃男所為，於是憤而報警。警方依據黃男妻子的證詞及電信公司異動申請書等資料佐證，黃男犯行，且警詢時及偵查期間，他皆坦承不諱，便由警方函送，後由檢方起訴。