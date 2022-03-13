快訊

Live／HBL女子季軍戰 陽明vs.永仁拚球季最後榮耀

台南女中1學生家人確診 全校大清消班級停課2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丈夫想挽回離家妻子 停她SIM卡犯偽造文書罪遭判刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄黃姓男子與妻子發生爭執，妻子憤而離家，黃男為讓她返家，竟擅自持對方的身分證、健保卡到電信服務中心，以掛失名義停辦SIM卡。黃妻子發現手機無故無法使用，一查之下發現是黃男所為憤而報警；警方將黃男依法函送，後由檢方起訴，經地院審理，將他依偽造文書罪，處有2個月有期徒刑。

判決指出，黃男妻子於2019年11月24日因細故離家出走，黃為了讓她返家，在12月6日未經對方同意之下，擅自持身分證、健保卡，至高雄楠梓某電信服務中心，向不知情的店家以掛失名義停掉偽簽署名，將所持門號的SIM卡停用。

事後妻子發現手機SIM卡無法使用，並發現是黃男所為，於是憤而報警。警方依據黃男妻子的證詞及電信公司異動申請書等資料佐證，黃男犯行，且警詢時及偵查期間，他皆坦承不諱，便由警方函送，後由檢方起訴。

地院審酌，黃男與妻子只因細故，為讓她返家，便涉犯行使偽造私文書罪；經審理，將他依偽造文書罪，處有2個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄黃姓男子涉犯偽造文書罪，遭地方法院判2個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄黃姓男子涉犯偽造文書罪，遭地方法院判2個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影

延伸閱讀

光天化日持空氣槍朝台東地院公佈欄射擊 警2小時逮人

戶政列車開入校園 高雄學子辦身分證不用奔波

圖文教你做／手機號碼用多久？查詢方法報你知 找回真愛不是夢

全台10+「身分證優惠」吃喝玩住整理！姓名中1注音就打折、女性憑出生年免500住飯店

相關新聞

丈夫想挽回離家妻子 停她SIM卡犯偽造文書罪遭判刑

高雄黃姓男子與妻子發生爭執，妻子憤而離家，黃男為讓她返家，竟擅自持對方的身分證、健保卡到電信服務中心，以掛失名義停辦SI...

男替友照顧3歲女兒 怒她不聽管教狂扁還張口咬全身

李姓男子去年2月替友人照顧3歲的鄭姓女童，開車接送鄭時因不滿對方未聽管教，竟動手狂扁鄭，甚至張口咬其大腿，把鄭搞得渾身都...

台中行車糾紛亮槍、球棒 歹徒被逮辯：以為對方拿武器

台中市鄒姓男子在去年1月間，開車載被法院裁定訓誡的劉姓少年外出，行經北屯區時，因為超車問題，與另名貨車駕駛有行車糾紛，鄒...

站住處門口辱鄰居「破麻」 她被判拘役10天

45歲鄭姓女子被控在張姓女鄰居門口前，涉嫌罵張女「破麻」，張女不甘受辱提告，鄭女遭法辦、起訴。鄭女供稱她是問母親什麼是「...

兩台灣人走私犀牛角 調查局首赴史瓦帝尼押人犯

台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳，五年前赴我國友邦史瓦帝尼，企圖搭機夾帶走私廿四塊犀牛角返國，在當地機場被攔獲，各被史國判刑十一...

吸血錢莊挑移工下手 數百人受害

楊姓男子與一名黃姓印尼女華僑，共同經營地下錢莊集團，在網路刊登放貸訊息，利用印尼移工急需用錢，放高利貸吸血。移民署上周會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。