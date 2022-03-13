通緝犯拒捕開車衝撞實習員警案 二審仍判4年半

胡姓通緝犯109年間遭基隆警方圍捕時，開車猛踩油門衝撞林姓實習員警逃逸後在台中落網，一審依竊盜及傷害罪判刑4年半；二審日前認定原審判決無誤，仍判4年半。可上訴。

判決指出，通緝犯胡男積欠大筆債務，於民國109年11月12日清晨闖入基隆某加油站辦公室，偷走新台幣40萬8438元，加油站人員察覺報案。警方循線查出是胡男所為並接獲線報，得知胡男將出現在基隆巿愛二路一帶，於是在109年11月13日晚間埋伏圍捕。

判決指出，胡男當晚7時許駕車出現，警方上前對胡男大喊「警察、下車」，胡男為躲避查緝，重踩油門逃逸，林姓實習員警因閃避不及，遭撞擊導致左腳骨折、頭部些微出血等傷勢。

判決指出，胡男逃離現場後，南下藏匿，警方循線於109年11月20日在台中市將他緝捕歸案。

一審依加重竊盜罪、傷害罪判胡男4年6月，經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前駁回上訴，維持原審刑度，還可上訴。