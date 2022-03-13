男替友照顧3歲女兒 怒她不聽管教狂扁還張口咬全身

李姓男子去年2月替友人照顧3歲的鄭姓女童，開車接送鄭時因不滿對方未聽管教，竟動手狂扁鄭，甚至張口咬其大腿，把鄭搞得渾身都是傷，不但出現橫紋肌溶解症，臀部、乳頭也有瘀紅及傷口；鄭的父親發現女兒傷勢，氣得報警提告。新竹地院審理終結，李被依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月。

判決書指出，李男獲得友人同意，代為照顧友人的三歲鄭姓女兒，去年2月28日，李開車接送鄭姓女童，兩人在相處過程中李不滿對方未聽管教，竟徒手毆打鄭，且口咬其大腿，使鄭的左小腿、左大腿、左臉頰、左乳頭、右側腹、右臀部、右大腿後側、右小腿、右顴骨、右胸、上腹部、脖子都有瘀青或擦傷，還出現橫紋肌溶解症。

法官認為，李男明知鄭女是未滿12歲的兒童，竟僅因對方不聽從管教，就傷害鄭，侵害鄭姓女童身體法益，且犯後迄今無法取得鄭姓女童家屬諒解，考量李犯後坦承犯行，態度尚非卑劣，審酌依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑6月，且不得易科罰金。