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台中行車糾紛亮槍、球棒 歹徒被逮辯：以為對方拿武器

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄒姓男子在去年1月間，開車載被法院裁定訓誡的劉姓少年外出，行經北屯區時，因為超車問題，與另名貨車駕駛有行車糾紛，鄒攔下貨車後，與少年下車理論，除辱罵司機外，鄒亮出左胸前的空氣槍，而少年則是拿著球棒，不懷好意，警方獲報後，循線查獲二人到案，鄒姓男子辯稱，以為對方拿武器，所以拿槍防身，台中地院審結，依恐嚇罪，判拘役50天。

判決指出，鄒姓男子（22歲）在去年1月18日上午7時許，開車載被台中少年法院裁定訓誡，並予以假日生活輔導的劉姓少年，二人行經北屯區北屯路240巷、北屯路交岔口時，與一名貨車駕駛因超車問題有糾紛，引發鄒不滿，鄒在北屯路240巷、南京東路3段的交岔路口下車與該名司機理論。

鄒、劉下車時不懷好意，劉從轎車後車廂拿出鋁製球棒、鄒則亮出放在左胸前的一把空氣槍，朝著貨車司機辱罵，一臉凶神惡煞，司機認為生命遭到恐嚇，趕緊報警，警方循線帶回二人。

鄒姓男子辯稱，沒有對貨車司機出示空氣槍，「只有露出來一點」，他是看到司機轉身進車內，以為司機要拿武器，就將空氣槍放在身上防身。劉姓少年說，鄒下車的時候，有把空氣槍擦在身上。

台中地院審結，認為鄒犯行時是成年人，而劉是未滿18歲少年，屬於兒童及少年福利與權益保障法的規範範圍，鄒應依違反兒少法，加重其刑，依恐嚇罪，判拘役50天，得易科5萬元，可上訴。

台中市鄒姓男子、劉姓少年在去年初因行車糾紛，拿出空氣槍、球棒恐嚇，台中地院審結判鄒拘役50天。本報資料照片
台中市鄒姓男子、劉姓少年在去年初因行車糾紛，拿出空氣槍、球棒恐嚇，台中地院審結判鄒拘役50天。本報資料照片

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