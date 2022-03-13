站住處門口辱鄰居「破麻」 她被判拘役10天

45歲鄭姓女子被控在張姓女鄰居門口前，涉嫌罵張女「破麻」，張女不甘受辱提告，鄭女遭法辦、起訴。鄭女供稱她是問母親什麼是「破麻」，沒有罵人。法官認為，鄭女趁張女站在住處門口口出「破麻」，張女站在家門口前仍聽得到， 不採信她辯稱是和母親的對話，依觸犯公然侮辱罪，判處拘役10天，得易科罰金，案可上訴。

鄭與張女是鄰居，雙方因細故發生嫌隙。鄭女被控於今年1月31日上午9點18分，在張女住處前，以「破麻」等穢語辱罵張，張女不甘被辱，向警方提告後，鄭女被法辦、起訴。

鄭女矢口否認涉案，供稱，她是在跟她母親說話，談到她們二人曾經一起逛市場看到有人吵架，那時有人罵出「破麻」，回家後她想到這2個字，所以才問母親什麼是「破麻」，只是說話很大聲而已，她不知道張姓告訴人在何處，她沒有罵人。

法官認為， 鄭女坦承與告訴人為鄰居，且有嫌隙而雙方訴訟中，雙方相處不睦，鄭女對告訴人張女已有積怨，鄭女趁張女在住處門口時，口出「破麻」乙語，且以張女站立門口仍得聽聞「破麻」的聲量，顯非如鄭女所辯僅是與母親對話，並非針對告訴人，與常情未合，不足採信。