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垃圾拋樹下辯不影響衛生 法官神回：怎不放自己家

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆實施垃圾不落地，除了一般垃圾車收運垃圾外，每天上午時段也有定時定點收取垃圾，但東信路310巷口對面這處地點，剛好旁邊有一棵大榕樹，經常被民眾提早亂丟垃圾，大樹常被垃圾包圍。環保局設監視器拍下林姓男子騎車丟垃圾包，開罰1200元，林男提告稱沒有亂丟，不影響環境衛生。法官神回：「無衛生之顧慮，為何不放自己家」，駁回撤單告訴。

基隆地院判決書指出，林姓男子去年7月15日凌晨3時29分，騎車到基隆市信義區東信路310巷對面，未依規定丟出垃圾包，經環保局人員檢視錄影後，根據車號追查到林男，依違反廢棄物清理法開告發單，裁處1200元。

林男基隆市政府提起訴願被駁回，向法院提告撤銷罰單，他向法官出具意見陳述書表示，他並未亂丟，是看見樹下放有整齊的保麗龍而丟於裡面，敬請諒察免罰。

林男主張，基於垃圾不落地原則，於當日凌晨3時由家裡出外運動，有帶1包垃圾，沿路上沒有行人，也沒有車輛行走，並未將上開垃圾隨意棄置路旁隱蔽處，而是放在距其住處約1800公尺的定點垃圾集散地，放置在榕樹台階上排放整齊的保麗龍垃圾箱裡，不是亂丟在地上的垃圾堆，不會影響環境衛生，也沒有影響市容觀瞻。

環保局說明，經檢視影帶過程，未具免罰之理由，確有未依時、地規定排出垃圾包事實，有稽查紀錄、採證影像及車籍查詢資料為證。

法官審理指出，林男指稱的保麗龍垃圾箱非環保局設置的垃圾子車，是他人棄置的垃圾，林男未依規定時間丟棄垃圾於保麗龍箱內的行為，違規事證明確。

法官還說，原告主張其棄置垃圾在深夜無人車往來，並未影響市容觀瞻，且有將垃圾擺放在排列整齊的保麗龍箱內，不會影響環境衛生。法官不以為然，認為棄置垃圾後，即使一時之間無其他人、車經過，但在清潔人員清運前，仍會影響清潔環境。

法官表示，如若原告棄置的垃圾並無礙觀瞻，又無衛生之顧慮，何以原告不將該垃圾包留置其住處內？由原告不樂見垃圾繼續滯留住處，可見只是卸責的空言。

一名男子丟垃圾被抓遭罰，辯稱不影響衛生，圖為東信路310巷口對面大榕樹，每天可收取垃圾時間為上午6到9時，但常有民眾提早丟垃圾，環保局設監視器罰罰。圖／聯合報系資料照
一名男子丟垃圾被抓遭罰，辯稱不影響衛生，圖為東信路310巷口對面大榕樹，每天可收取垃圾時間為上午6到9時，但常有民眾提早丟垃圾，環保局設監視器罰罰。圖／聯合報系資料照

基隆 廢棄物

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