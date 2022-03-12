垃圾拋樹下辯不影響衛生 法官神回：怎不放自己家

基隆實施垃圾不落地，除了一般垃圾車收運垃圾外，每天上午時段也有定時定點收取垃圾，但東信路310巷口對面這處地點，剛好旁邊有一棵大榕樹，經常被民眾提早亂丟垃圾，大樹常被垃圾包圍。環保局設監視器拍下林姓男子騎車丟垃圾包，開罰1200元，林男提告稱沒有亂丟，不影響環境衛生。法官神回：「無衛生之顧慮，為何不放自己家」，駁回撤單告訴。

基隆地院判決書指出，林姓男子去年7月15日凌晨3時29分，騎車到基隆市信義區東信路310巷對面，未依規定丟出垃圾包，經環保局人員檢視錄影後，根據車號追查到林男，依違反廢棄物清理法開告發單，裁處1200元。

林男基隆市政府提起訴願被駁回，向法院提告撤銷罰單，他向法官出具意見陳述書表示，他並未亂丟，是看見樹下放有整齊的保麗龍而丟於裡面，敬請諒察免罰。

林男主張，基於垃圾不落地原則，於當日凌晨3時由家裡出外運動，有帶1包垃圾，沿路上沒有行人，也沒有車輛行走，並未將上開垃圾隨意棄置路旁隱蔽處，而是放在距其住處約1800公尺的定點垃圾集散地，放置在榕樹台階上排放整齊的保麗龍垃圾箱裡，不是亂丟在地上的垃圾堆，不會影響環境衛生，也沒有影響市容觀瞻。

環保局說明，經檢視影帶過程，未具免罰之理由，確有未依時、地規定排出垃圾包事實，有稽查紀錄、採證影像及車籍查詢資料為證。

法官審理指出，林男指稱的保麗龍垃圾箱非環保局設置的垃圾子車，是他人棄置的垃圾，林男未依規定時間丟棄垃圾於保麗龍箱內的行為，違規事證明確。

法官還說，原告主張其棄置垃圾在深夜無人車往來，並未影響市容觀瞻，且有將垃圾擺放在排列整齊的保麗龍箱內，不會影響環境衛生。法官不以為然，認為棄置垃圾後，即使一時之間無其他人、車經過，但在清潔人員清運前，仍會影響清潔環境。