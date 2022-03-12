聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉貪150萬交保後出席婚宴 枋寮鄉長陳亞麟自認坦蕩蕩
屏東枋寮鄉爆發鄉公所工程低價圍標索賄弊案，檢調前天帶回鄉長陳亞麟及黃姓助理等人訊問，認為陳亞麟和黃姓助理涉嫌重大，向法院聲請羈押，屏東地院裁定陳150萬元交保，黃則無保釋回；陳亞麟深夜在臉書發文報平安，今天出席排定的婚宴行程，他說，對被調查涉弊的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，接下來會以最大努力證明自己的清白。
陳亞麟昨天交保後，深夜在臉書貼文「謝謝大家的關心，一切平安，改革的道路總是會充滿重重阻力，如同逆風而行，但我一定會用畢生的努力，來回報所有栽培與鼓勵我的鄉親朋友們」；有鄉親按讚加油支持，對「堅持改革所以被惡意檢舉」，也有鄉親指法官裁示150萬元交保，表示檢調握有一定的涉貪證據，就算是選舉恩怨引發檢舉，被檢舉也要有證據支持，檢調才會偵辦。
「問心無愧，但也無奈！」陳亞麟說，案情涉及偵查不公開無法說明，檢調去年8月前已展開調查，7個月後再來一次，他對被調查的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，涉及圍標案的業務承辦員也已調職，希望不再發生；昨天在調查局和地院一整天的疲勞式詢問，讓他備感無奈。
無黨籍的陳亞麟今年36歲，2018年以清新、高學歷的新人形象當選枋寮鄉長，也是全國最年輕的鄉長。去年8月，屏東地檢署指揮調查局偵辦枋寮鄉公所貪瀆疑案，搜索鄉公所並傳喚陳亞麟和相關人員，震驚地方，陳亞麟後來被請回，事隔7個多月，檢調掌握新證據，再次搜索陳亞麟住所和辦公室，查扣相關證物並傳喚8人，昨天凌晨向法院聲請羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言