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涉貪150萬交保後出席婚宴 枋寮鄉長陳亞麟自認坦蕩蕩

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東枋寮鄉爆發鄉公所工程低價圍標索賄弊案，檢調前天帶回鄉長陳亞麟及黃姓助理等人訊問，認為陳亞麟和黃姓助理涉嫌重大，向法院聲請羈押，屏東地院裁定陳150萬元交保，黃則無保釋回；陳亞麟深夜在臉書發文報平安，今天出席排定的婚宴行程，他說，對被調查涉弊的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，接下來會以最大努力證明自己的清白。

陳亞麟昨天交保後，深夜在臉書貼文「謝謝大家的關心，一切平安，改革的道路總是會充滿重重阻力，如同逆風而行，但我一定會用畢生的努力，來回報所有栽培與鼓勵我的鄉親朋友們」；有鄉親按讚加油支持，對「堅持改革所以被惡意檢舉」，也有鄉親指法官裁示150萬元交保，表示檢調握有一定的涉貪證據，就算是選舉恩怨引發檢舉，被檢舉也要有證據支持，檢調才會偵辦。

「問心無愧，但也無奈！」陳亞麟說，案情涉及偵查不公開無法說明，檢調去年8月前已展開調查，7個月後再來一次，他對被調查的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，涉及圍標案的業務承辦員也已調職，希望不再發生；昨天在調查局和地院一整天的疲勞式詢問，讓他備感無奈。

無黨籍的陳亞麟今年36歲，2018年以清新、高學歷的新人形象當選枋寮鄉長，也是全國最年輕的鄉長。去年8月，屏東地檢署指揮調查局偵辦枋寮鄉公所貪瀆疑案，搜索鄉公所並傳喚陳亞麟和相關人員，震驚地方，陳亞麟後來被請回，事隔7個多月，檢調掌握新證據，再次搜索陳亞麟住所和辦公室，查扣相關證物並傳喚8人，昨天凌晨向法院聲請羈押禁見。

屏東枋寮鄉長陳亞麟交保後，深夜在臉書發文報平安，今天出席排定的婚宴行程，他說，對被調查涉弊的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，記者潘欣中／攝影
屏東枋寮鄉長陳亞麟交保後，深夜在臉書發文報平安，今天出席排定的婚宴行程，他說，對被調查涉弊的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，記者潘欣中／攝影
屏東枋寮鄉長陳亞麟交保後，深夜在臉書發文報平安，今天出席排定的婚宴行程，他說，對被調查涉弊的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，記者潘欣中／攝影
屏東枋寮鄉長陳亞麟交保後，深夜在臉書發文報平安，今天出席排定的婚宴行程，他說，對被調查涉弊的工程業務完全不知情，自己坦蕩蕩，記者潘欣中／攝影

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