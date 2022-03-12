嘉市議員戴寧涉詐助理費80萬交保 台南高分院裁撤發回

嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費，經嘉義法院裁定80萬元交保，嘉義地檢署不服抗告，台南高分院合議庭認為，原裁定僅以本案情已大致明朗且相關證物已經保全，而認被告無勾串證人之虞，實屬速斷，今天撤銷原裁定，發回嘉義地院。

台南高分院合議庭表示，撤銷發回五大理由，一、戴寧否認犯行，惟其所涉利用職務上機會詐取財物罪，經多位證人證述明確，並有證人等銀行存摺、監視器錄影畫面佐證，戴寧犯罪嫌疑重大。

二、原裁定認戴寧犯罪嫌疑重大，且相關證人已到案證述明確，案情大致明朗，相關證物已保全，戴寧父母縱未到庭，即使將來為有利戴寧供述，也無湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞。惟戴寧既然否認犯行，並辯稱助理聘用是其父母所為，則戴寧所辯是否屬實，縱使戴寧父親 病重無法到庭，仍有進一步傳訊其母及相關證人到庭再行查證，甚至與戴寧對質釐清的必要。

而本案現仍處於具有高度浮動性的偵查初始階段，隨時有可能因戴寧的串證行為導致案情陷於晦暗不明的情況，以戴寧及相關證人均具有親友關係及戴寧與其母親間的親密關係，戴寧是否無勾串證人之虞，仍須詳加審酌。

三、原裁定一方面認為戴寧並無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，似已認定戴寧並無刑事訴訟法中第101條第1項 第2款羈押原因。但另一方面又認為以禁止戴寧與共犯、證人接觸聯繫即得以代替羈押的執行，似又認定戴寧有上開條款之羈押原因，但沒有羈押的必要，其裁定理由也有矛盾之處。更何況依戴寧所辯，父母均屬本案關係人而為未到案的證人，惟依戴寧與其父母的親密關係，僅以禁止她與證人聯繫接觸是否得以防止其串證並進而代替羈押的執行，仍有疑問。

四、依檢察官羈押聲請書的記載，戴寧涉嫌詐得議員助理補助費高達521多萬元，所涉為最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，原審僅稱戴寧無羈押的必要，諭知80萬元具保，顯未明確說明如何審酌戴寧的身分、地位、經濟能力，如何發揮防止戴寧逃亡，戴寧犯罪所造成法益的侵害情節為何，如何認定具保停止羈押的金額80萬元已足以取代原有羈押處分，以防止戴寧逃亡。

另以戴寧市議員的身分、地位、經濟能力及其不法所得，該擔保金額是否即可確保她不致棄保 潛逃，而已足認無羈押的必要，也非無再予斟酌餘地。