陸軍二兵在營以手機簽賭 自稱獲利80萬輕判2月

陸軍二兵洪男於去年5、6月服役期間，在后里營區內以手機向賭博網路下注簽賭，在軍事法制官偵訊中自稱獲利62萬元，或獲利10萬元，或獲利80萬元，台中地院依罪疑唯輕原則，應從被告最有利認定，認定他賭博投注獲利10萬，法官依違反陸海空軍刑法「在營區賭博罪」將洪判刑2月，得易科罰金，並沒收犯罪所得10萬元。可上訴。

法官審酌，洪男（22歲）犯案時為現役軍人，肩負保衛國家安全責任，在國家軍營營區內待命值勤，除維護基本軍紀外，猶應具有高度警戒意識，僅欲貪圖個人利益，不思以正當方式賺取財物，視嚴謹軍紀於無物，竟在軍營營區內賭博財物，甚或向軍中同袍借用手機賭博，且賭博期間非短，嚴重敗壞軍紀，原應從重量刑，但考量犯後坦承犯行，遂判刑2月，以資懲儆。

中檢起訴指出，洪男於2021年2月23日入伍，在陸軍擔任二兵至同年8月27日退伍，於同年5至6月期間，在后里營區內，利用自己手機或向同單位官兵黃男、湯男、杜男等人（涉嫌幫助在營區賭博部分，另飭由憲兵指揮部台中憲兵隊偵辦）商借手機後，連結網際網路。

洪男以個人或由杜男、湯男個人資料向「多金」、「利亨」及「HOYA」等娛樂城賭博網站申設會員帳號及密碼登入上揭賭博網站，與經營網站不詳組頭對賭，以比點數大小論輸贏之方式，下注賭博，在營區內多次下注賭博。經同單位官兵發現舉報，因而查獲。