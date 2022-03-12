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北海岸防飆車!警攔119輛汽機車 非法改裝16車、無照7人
近期天氣放晴轉暖，北海岸及陽明山地區臨海靠山，假日出現青少年聚集夜遊，金山警分局為遏止飆車歪風，昨晚到今天凌晨執行防飆勤務，針對危險駕駛、酒後駕車、不當改裝車輛嚴格取締。共計攔查119輛汽機車，非法改裝原廠排氣管就有16件，無照駕駛7件、超速12件。
金山警分局昨天晚間至今天凌晨，以定點路檢、區域巡邏方式，搭配移動式測速照相取締，共計攔查119輛汽機車，稽查非法改裝機車原廠排氣管16件，取締無照駕駛違規7件，超速12件及其他違反道路交通管理處罰條例8件。
警方說，統計今年迄今共已攔查766輛違規車輛，並查獲145輛非經審驗的改裝汽機車，通報環保局裁罰檢驗，遏止危險駕車、不當改裝車輛及噪音妨礙民眾安寧情形。
金山警分局長詹志文指出，車輛擅自改裝傳動系統或引擎機件，易影響安全結構，行駛時更會危害自身及用路人的安全，噪音更是驚擾民眾睡眠，警方將持續稽查改裝車輛，取締危險駕駛，加強酒駕查緝，還給民眾安全的用路環境及良好的生活品質。
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