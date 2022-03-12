高雄檢警抄43億洗錢水房 涉案14人罪證不足全無罪

高雄檢警108年破獲洗錢水房集團，轉帳金流達43億元，葉姓主嫌等14人被依洗錢、賭博、組織犯罪等罪起訴。但橋頭地院審理後認為不能僅依被告自白為證，依罪證不足判14人無罪。

針對此案，橋頭地方法院今天上午表示，此案仍未判決確定，橋頭地檢署檢察官已表達將上訴。

橋頭地院判決指出，水房實際負責人葉男被控在108年起雇用10名成員在高雄美術館地區豪宅成立「高雄金沙水房」，葉男先是出資租用440名中國人頭帳戶和U盾，再替網路賭客或商戶提供代收代付等服務。

高雄檢警108年10月間前往搜索，當場查獲扣得電腦17台、行動電話184支、U盾123個、贓款新台幣232多萬元、房屋租約、點鈔機等物品，更進一步從月報表中查出從事金流轉帳金額高達人民幣9億7709萬多元（折合約新台幣43億9693萬元），集團則從中賺取手續費人民幣899萬多元（約新台幣4048萬元）。

橋頭地檢署偵結後，將涉案葉男等14人依涉犯賭博、洗錢防制法、組織犯罪防制條例頂替人犯罪等罪起訴。

不過，葉男偵訊時否認是水房實際經營者，主要僅負責幫翁姓男子和其他員工居間聯繫水房相關工作；其他涉案員工則供稱是受聘擔任水房客服人員，主要與SKYPE群組成員聯繫，依指示操作系統進行代收付款項，並不知道款項實際來源。

法官審理時認為，翁男和多名涉案被告雖在偵訊時坦承經營水房涉犯賭博罪，但被告自白不得作為有罪判決唯一證據，且檢察官並未提出相關證據補強，因此按照無罪推定原則，無從證明水房代收代付涉及賭博或組織犯罪等。依檢察官指控14名涉案被告和提出證據，難以證明14人涉犯賭博、洗錢、組織犯罪防制條例等罪，判決14人均無罪，全案仍可上訴。