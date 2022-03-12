未注意後方貿然開車門釀禍 台南清潔隊員被判7月

台南市環保局清潔隊楊姓隊員近2年前駕駛資源回收車出勤，行至民權路與中華西路交岔路口，他未注意左後方來車，開啟駕駛座車門，致秦姓姊妹共騎機車閃避不及擦撞車門，再擦撞貨櫃車人車倒地，妹妹則被捲入車底重傷，經鑑定楊開啟左前車門，未注意後方車輛為肇事原因，台南地院認他犯過失傷害致人重傷罪，處7月徒刑。

檢警調查，2020年3月24日下午3時20分，楊男駕駛資源回收車，沿台南市中西區民權路三段東往西方向行駛，沿途收取資源回收物，行至該路段與中華西路二段交岔口時，由南往北方向停車，下車後收取資源回收物後，他欲開啟車門上車時，剛好秦姓女子騎機車後載妹妹騎抵現場，因閃避不及而擦撞車門。

未料，秦女機車再與林姓駕駛營業半聯結車發生擦撞，致姊妹人車倒地後，妹妹則被捲入車底，下半身遭輾壓，致姊姊左手指骨折、妹妹左下肢開放性骨折病軟組織壞死截肢、骨盆及薦椎骨折併神經受損，排尿功能完全喪失等重傷害。

經台南市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，楊男駕駛自用大貨車，開啟左前車門未注意後方車輛，為肇事原因。至於秦女、林男則無肇事因素。秦姓姊妹花對楊男提起刑事附帶民事訴訟，以及國家賠償。

台南地院審酌，楊男執行台南市政府環境保護局清潔隊公務，汽車臨時停車，開啟車門未注意左後方來車，導致交通事故發生，致秦姓姊妹分別受到輕重傷，其中妹妹於事發時為22歲的花樣年華，生活本可多彩多姿，僅因楊男一時疏失一夕變調，對當事人及其家屬造成莫大痛苦，所生損害不輕。