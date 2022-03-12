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男稱心情不佳射擊台東地院公布欄 檢聲請羈押

中央社 / 台東12日電

台灣台東地方法院公 布欄昨天遭鋼珠射破玻璃，警方啟動快打警力，在某汽車旅館逮捕康姓男子；康姓男子稱酒後心情不佳，持空氣手槍射擊公布欄，檢察官偵訊後向法院聲請羈押。

台東地院大門外用於公告法拍和判決書類的公布欄遭人為破壞，法院立即向警方報案。

台東縣警察局台東分局今天發布新聞稿表示，昨天下午4時許接獲通報在台東地院有毀損案，立即啟動快打警力到場，但犯罪嫌疑人已逃離，隨即報請台灣台東地方檢察署檢察官指揮，經調閱監視器以車追人，發現犯罪嫌疑人藏匿某汽旅。

台東分局長李益杰對媒體表示，2小時內迅速逮捕27歲康姓男子，起獲空氣手槍一把、彈匣一個及鋼珠一批；康姓男子稱酒後心情不佳，持空氣手槍射擊公布欄，造成公布欄玻璃破損。

李益杰說，全案依恐嚇、毀損及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移請東檢偵辦。

台東地院書記官長伊玉琪告訴中央社記者，檢察官偵辦後向法院聲押，截至上午9時30分還在開聲押庭。

台東 檢察官 警察

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