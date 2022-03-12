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移民署破獲吸血高利貸集團 受害數百印尼移工遍及全台

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

台中市楊姓男子與印尼華僑黃姓女子，共同經營地下錢莊，在網路刊登放貸訊息，利用印尼移工索錢急迫，放高利貸吸血，移民署嘉義縣專勤隊日前接獲受害移工控訴，上周會同南投警方在台中等地搜索，查獲楊男及2名女兒、黃女及丈夫共5人，查扣新台幣700餘萬元及大批查扣護照、帳冊，今天依法重利罪、銀行法等罪，移送台中地檢署偵辦。

專勤隊調查，借貸移工家鄉急難，透過同鄉仲介以護照質押、簽本票及高利等條件借貸，無力償還，無法取回護照，影響轉換雇主權利，50多歲楊姓男子與有印尼華僑身分的黃女，。近2年利用移工同鄉信任，網路刊登借錢容易廣告，以年利率121%~152%高利貸牟取暴利，受害人數百人遍及全台。

專勤隊經長期蒐證，日前會同南投縣警局刑大等在台中、彰化等地搜索，傳喚、拘提集團成員到案，起獲遭扣押印尼護照342本、借據、帳冊及點鈔機等證物，查扣帳戶及現金700餘萬元。

移民官調查發現，楊男利用家人帳戶掩護，黃女臉書刊登借款訊息，以500元報酬為誘因，吸引印尼移工媒介同鄉借款，對數百移工放高利貸，還款方式借款2萬元分2個月攤還，每月需本利攤還1萬2500元；5個月攤還，每月需本利攤還6000元外加1000元手續費，以利息除以本金換算，還款相當年息121%~152%，比民間借貸月息9%及銀行信用貸款年息3%高很多。

放款文件中，利用被害人不諳中文，需錢孔急，簽署借據及護照抵押同意書，被害人無法還款，集團成員將借款人申辦借貸時手持借據及貸款金額照片，公布社群軟體，並到借款人雇主處，逼迫被害人還債，使被害人心生恐懼，行徑囂張。

移民署嘉義縣專勤隊破獲吸血高利貸集團，受害數百名印尼移工遍及全台。記者魯永明／翻攝
移民署嘉義縣專勤隊破獲吸血高利貸集團，受害數百名印尼移工遍及全台。記者魯永明／翻攝
移民署嘉義縣專勤隊破獲吸血高利貸集團，受害數百名印尼移工遍及全台。記者魯永明／翻攝
移民署嘉義縣專勤隊破獲吸血高利貸集團，受害數百名印尼移工遍及全台。記者魯永明／翻攝
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移民署嘉義縣專勤隊破獲吸血高利貸集團，受害數百名印尼移工遍及全台。記者魯永明／翻攝
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移工 護照 印尼

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