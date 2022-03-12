光天化日持空氣槍朝台東地院公佈欄射擊 警2小時逮人

台東27歲康姓男子疑酒後心情不佳，昨下午持空氣槍開車前往台東地方法院朝公佈欄射擊，導致公佈欄玻璃碎裂，警方據報後報請檢察官偵辦，2小時內順利在一間汽車旅館逮捕康男，並當場起出犯案證物，詢問後依恐嚇、毀損及槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦。

「太囂張了，敢在地院開槍！」一名地院法警說，昨天下午4點多，他在法警室外聊天，聽到外面有玻璃碎裂的聲響，出去一看，公佈欄好像被人開槍破壞，但沒有看到人，同事趕緊通報110，警方不到3分鐘就趕到現場，拉起封鎖線，鑑識採證。

台東警分局表示，接獲地院通報後，立即啟動快打警力到場後，犯罪嫌疑人已逃離現場，隨即報請檢察官指揮偵辦，經調閱監視器以車追人，發現嫌犯藏匿於某汽車旅館，迅速逮捕嫌犯，並起獲空氣手槍一把、彈匣一個及鋼珠一批。

警方調查，嫌犯為27歲康姓男子，他辯稱因喝酒後一時心情不好，就開車在市區閒晃，開到博愛路時看到有一排公佈欄，就拿起空氣槍射擊。不過，警方對其說詞有所保留，詢問後依恐嚇、毀損及槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送地檢署偵辦。