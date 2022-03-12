卷證一句關鍵 細心法官揪出男有「暴力危險」 命他監護1年

桃園劉姓男子偷林姓婦人太陽眼鏡被逮，法官從卷證中見林婦曾說「劉精神異常」，再勘驗影片、送精神鑑定，確認他辨識能力降低，減刑依竊罪判他最低罰金1000元；而療養院雖稱劉「危害公共安全性小」，但法院以劉前科累累，醫師也稱他有中度暴力危險，仍命應施以監護1年，可上訴。

檢警調查，劉男多項竊盜前科，2020年9月15日在龜山區隨機找下手目標，偷走林婦放在機車前籃子價值200元的太陽眼鏡。檢方依竊盜罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑，建請依累犯加重其刑。

法院根據卷證發現，劉婦接受警詢時有提到，發現劉男「精神異常」在沿路翻東西，然而警察、檢察官在偵訊劉男時，相關筆錄內卻都沒有呈現他有何精神異常之處。

法院為求謹慎，依職權調閱警詢時錄影，發現劉雖可和警察對話，但神情怪異經常口出怪誕之語，且他到精神科就診的紀錄中，曾被診斷出情緒障礙症、鴉片依賴伴有戒斷，醫師也認為劉有妄想型思覺失調症。

此外，劉也在2020年9月17日經警消強制送到療養院就醫，同年10月4日被收押期間，也經監獄人員強制送醫，精神科醫師指出他有未特定之心理瘋狂狀態，同時有「中度暴力危險」、「極度激躁不安」。

法院再將劉送精神鑑定，結果指出劉可能受思覺失調、安非他命使用障礙症，辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力顯著下降， 法院認定劉符合刑法第19條減刑規定，予以減刑，依竊盜罪判處他最低罰金1000元，得易服勞役。

另外，就劉是否有再犯、危害公共安全之虞？部立桃園療養院雖在精神鑑定報告寫下「劉近年犯罪，危害公共安全性小，不建議全日住院監護處分」。但法院查，劉已犯26次竊盜罪，曾破壞門扇侵入住宅，被收押時也准許使用械具，還曾放火被判刑1年2月。