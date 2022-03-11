快訊

國門黑漆漆...桃機二航晚間突傳停電 行李輸送帶停擺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

司法正副院長迴避公務員免職釋憲 319真調條例則破天荒

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

基隆市林姓消防隊員侵入住宅竊盜，遭判6月得易科罰金之刑，消防局以品行不端將他年終考績打丁等，基市府核定免職，林向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭駁，他提行政訴訟。台北高等行政法院認相關法律有違憲之虞，聲請解釋，憲法法庭29日將行言詞辯論，憲法法庭今公告身兼大法官司法院院長許宗力、副院長蔡烱燉迴避此案。

憲法法庭表示，本件涉及司法權與用人機關（行政權）以及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，因此並任正、副院長的大法官9日起依法迴避。這也是今年1月4日憲法訴訟法新制上路以來，正、副院長首度迴避聲請案，將由資深大法官黃虹霞擔任審判長。

不過在2004年的319槍擊事件真相特別調查委員會條例是否違憲一案（釋字第585號）中，當時的院長翁岳生、副院長城仲模就曾迴避審理，創下釋憲史紀錄。

立法院審議真調會條例時，翁岳生曾具名致函立法院長王金平，表明「調閱權」規定可能影響審判獨立精神，遭外界質疑立場。城仲模則因打越洋電話給時任立委的蘇盈貴，捲入覆議案關說疑雲。

2004年9月24日，翁岳生發表以「釋憲為重」的個人聲明，強調自己雖歷經多數高度政治性憲法解釋，從未受制於任何政治勢力；就去函立法院部分，翁岳生曾於當月15日主動請求迴避，因不符法定迴避事由而未獲其他13位大法官同意，但翁堅持。城仲模則是以「貫徹司法獨立之一貫理念，增進國人對於大法官釋憲的公信力」為由，主動迴避。

台北高等行政法院第五庭本次聲請釋憲，案件林姓原告原是基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊隊員，他曾偷拍女網友性愛過程並張貼在對方臉書留言板，因妨害風化遭判刑3月，緩刑3年。後來林因侵入李姓學長的寢室偷走皮夾裡的4千元，台灣高等法院依侵入住宅竊盜罪判刑6月，得易科罰金。基隆市消防局依公務員考績法等規定核定林2015年的年終考績為丁等，報市府核定免職。

北高行認為公務人員考績法第6條第3項第4款、第7條第1項第4款、第8條後段、行政程序法第3條第3項第7款等規定，有架空憲法第77條「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。」掌理核心領域之虞，憲法第83條、增修條文第6條第1項第3款關於考試院掌理規定也有疑，聲請解釋。

司法院前院長長翁岳生（右）與前副院長城仲模在2004年「真調會條例違憲？」的釋字第585號解釋案中迴避，創釋憲史紀錄。圖／聯合報系資料照
司法院前院長長翁岳生（右）與前副院長城仲模在2004年「真調會條例違憲？」的釋字第585號解釋案中迴避，創釋憲史紀錄。圖／聯合報系資料照

司法院 大法官 釋憲

延伸閱讀

消防員偷拍性交片、竊學長4千遭免職 扯出懲戒權憲法爭議

法律訴訟如此多，為何聲請釋憲案特別少？

肇事拒絕或不能酒測 警察「強制抽血」大法官判決違憲

柯賜海不滿意大法官解釋理由又聲請釋憲 這回不受理

相關新聞

司法正副院長迴避公務員免職釋憲 319真調條例則破天荒

基隆市林姓消防隊員侵入住宅竊盜，遭判6月得易科罰金之刑，消防局以品行不端將他年終考績打丁等，基市府核定免職，林向公務人員...

逃稅被拘急谷歌法條 男嗆執行署「會後悔」結果被管收

52歲李男逃漏4年綜合所得稅被稅捐稽徵所追課並裁罰，加上期間積欠的健保費、交通違規裁罰等，共積欠257萬餘元欠稅，因遲未...

枋寮鄉長陳亞麟涉貪被聲押 150萬元交保

屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所廠商圍標工程索回扣弊案，檢調昨天搜索枋寮鄉長陳亞麟住所和辦公室等8個地方，查扣相關證物並傳喚陳亞...

RCA傷工累計勝訴5.7億 最高院：心理也要納入健康保障

美國無線電公司（RCA）52年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去...

國道收費員請求補貼費案 最高行政法院發回北高行更審

國道收費員自救會代表孫藝鳳等人，提告請求行政院及勞動部應給付3億1000萬多元補貼費，而自救會則請求600萬元。一審認為...

前「第一親家」趙玉柱、趙建銘坐牢申請外役監獲准

前「第一親家」趙玉柱、前「第一駙馬」趙建銘父子涉台開內線交易案違反證券交易法判刑確定，2021年10月先後發監；趙氏父子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。