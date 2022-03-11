司法正副院長迴避公務員免職釋憲 319真調條例則破天荒

基隆市林姓消防隊員侵入住宅竊盜，遭判6月得易科罰金之刑，消防局以品行不端將他年終考績打丁等，基市府核定免職，林向公務人員保障暨培訓委員會提復審遭駁，他提行政訴訟。台北高等行政法院認相關法律有違憲之虞，聲請解釋，憲法法庭29日將行言詞辯論，憲法法庭今公告身兼大法官的司法院院長許宗力、副院長蔡烱燉迴避此案。

憲法法庭表示，本件涉及司法權與用人機關（行政權）以及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，因此並任正、副院長的大法官9日起依法迴避。這也是今年1月4日憲法訴訟法新制上路以來，正、副院長首度迴避聲請案，將由資深大法官黃虹霞擔任審判長。

不過在2004年的319槍擊事件真相特別調查委員會條例是否違憲一案（釋字第585號）中，當時的院長翁岳生、副院長城仲模就曾迴避審理，創下釋憲史紀錄。

立法院審議真調會條例時，翁岳生曾具名致函立法院長王金平，表明「調閱權」規定可能影響審判獨立精神，遭外界質疑立場。城仲模則因打越洋電話給時任立委的蘇盈貴，捲入覆議案關說疑雲。

2004年9月24日，翁岳生發表以「釋憲為重」的個人聲明，強調自己雖歷經多數高度政治性憲法解釋，從未受制於任何政治勢力；就去函立法院部分，翁岳生曾於當月15日主動請求迴避，因不符法定迴避事由而未獲其他13位大法官同意，但翁堅持。城仲模則是以「貫徹司法獨立之一貫理念，增進國人對於大法官釋憲的公信力」為由，主動迴避。

台北高等行政法院第五庭本次聲請釋憲，案件林姓原告原是基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊隊員，他曾偷拍女網友性愛過程並張貼在對方臉書留言板，因妨害風化遭判刑3月，緩刑3年。後來林因侵入李姓學長的寢室偷走皮夾裡的4千元，台灣高等法院依侵入住宅竊盜罪判刑6月，得易科罰金。基隆市消防局依公務員考績法等規定核定林2015年的年終考績為丁等，報市府核定免職。