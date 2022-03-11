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逃稅被拘急谷歌法條 男嗆執行署「會後悔」結果被管收

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

52歲李男逃漏4年綜合所得稅被稅捐稽徵所追課並裁罰，加上期間積欠的健保費、交通違規裁罰等，共積欠257萬餘元欠稅，因遲未繳納，案件2018年起陸續移送法務部行政執行署新北分署執行，行政執行官發現李男名下無產，卻常入住高檔精品旅館、吃大餐，調查後果然發現李男將存款存到前妻等親友戶頭脫產，向新北地方法院聲請管收獲准。

新北分署指出，李男因未申報2015年2019年綜合所得稅，被國稅局查獲補課並開罰共198萬元，李男另滯納2016年至2018年健保費46萬元、交通違規罰鍰1萬元，共計欠款257萬餘元。

因遲未繳納，案件2018年5月起陸續移送新北分署執行，行政執行官執行李男存款後僅徵得21萬餘元，但行政執行官發現李男雖名下無產，卻常吃大餐、入住精品旅館，調查後發現李男2018年便將存款提領一空，匯入前妻等親友戶頭中。

行政執行官多次通知李男到場說明均無果，便向新北院聲請拘票，本月9日才順利在台北市逮到躲藏許久的李男。李男向書記官供稱願意分期繳納，還在網路搜尋管收相關法條後，向書記官聲稱有兩個小孩要照顧所以不會被管收，更嗆聲「你們執行官會很後悔沒有接受我提分期」。

未料開庭後，法官不採信李男宣稱金錢來源是向友人或地下錢莊所借得，認定李男故意不履行義務繳納，且藏匿應強制執行財產，並認為李男若管收小孩有配偶可以照顧，因此裁准李男管收3月。

李男在被行政執行官拘提後急查法條，自認因有幼童要養不會被管收，未料法官認定幼童有配偶可獨自照顧，裁准李男管收3月。圖／新北分署提供
李男在被行政執行官拘提後急查法條，自認因有幼童要養不會被管收，未料法官認定幼童有配偶可獨自照顧，裁准李男管收3月。圖／新北分署提供

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