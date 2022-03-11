RCA傷工累計勝訴5.7億 最高院：心理也要納入健康保障

美國無線電公司（RCA）52年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，成台灣史上最大的工傷案。第一波被害人共求償29億，最高法院2018年判死亡與部分罹病的262人獲賠5億1千餘萬元確定，另246人發回。更一審判其中24人獲賠5470萬元，最高院今判24人部分確定，但222人再發回更審。

本次最高法院廢棄台灣高等法院更一審、發回更審，因主張雇主對員工有保護義務、每人對自己身體有支配權，被視為對被害人有利；目前加總已勝訴5億7千多萬。第一波的被害人被稱為「一軍」，而台北地方法院2019年就「二軍」判RCA等4公司應賠償1115人共23億元，創下工傷賠償金額最高紀錄，高院4月21日即將宣判，最高法院的見解也可能對二軍有影響。

本案原告為桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會，求償者分為A（死者家屬）、B（患病者）、C（未生病）3組，分別求償8百萬、1千萬、4百萬元，求償對象包括RCA、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司（GE）。關懷協會主張，RCA桃園、竹北廠生產製程曾使用三氯乙烯等多種化學物質，卻未對員工說明、提供防護措施，勞工的飲用、洗澡水與廠房空氣都受汙染。

原本一軍262人判決勝訴後，被告卻不履行賠償責任，直到被發現奇異公司在台灣承攬工程款高達150億元的台電工程，被依法強制執行，奇異公司才拿錢出來履行。

最高法院勞動法庭審判長高孟焄表示，就更一審判賠24人5470萬元部分，最高院肯認RCA員工的死亡、致癌罹病，與RCA公司的加害行為有因果關係，而奇異等3公司適用揭穿公司面紗原則，與RCA同負賠償責任，不能為時效抗辯。

另外更一審未獲賠的222人，最高法院分為三種狀況，第一種是罹患卵巢癌、子宮肌瘤、高血壓、心律不整等疾病的勞工，第二種是沒有外顯疾病者，第三種則只有一名過世的葉景雲，高院更一審認為她生前未合法選定。

在第一種狀況，高孟焄指出雇主對勞工的身體、健康負有保護義務，這類訴訟應減輕勞工的舉證責任，關懷協會提出有流行病學與相關醫學文獻或研究報告，已達相當合理程度蓋然性，即可認定長期暴露在這些化學物質與勞工所罹患的特定疾病間具相當的一般因果關係。