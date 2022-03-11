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國道收費員請求補貼費案 最高行政法院發回北高行更審

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

國道收費員自救會代表孫藝鳳等人，提告請求行政院及勞動部應給付3億1000萬多元補貼費，而自救會則請求600萬元。一審認為「0816會商結論」並非行政契約，無從據此請求給付，判孫等人敗訴；另裁定自救會無當事人能力，其起訴不合法。案經上訴及抗告，最高行政法院今廢棄發回更審。

高速公路改採電子收費導致947名收費員失業。由遠通電收公司負責末代收費員資遣與工作轉置，但部分收費員不滿資遣費計算方式忽視年資差異，並認為遠通轉置工作缺乏誠意及彈性，決定組成自救會上街抗議、爭取權利。

2016年4月起，行政部門開始與自救會代表進行協商。8月16日，行政院政委林萬億、時任勞動部長郭芳煜與自救會協商，雙方達成「林政務委員、勞動部與國道收費員自救會會商結論」（0816會商結論），兩人均在上面簽名。

行政院組成工作小組後，12月19日由勞動部、交通部會銜訂定「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼實施要點」。事後，自救會成員認為實施要點未依「0816會商結論」完全履行，提告請求法院判行政院履約給付補貼費。

一審認為，「0816會商結論」並非行政契約，無從據此請求給付，判孫等人敗訴；另裁定自救會無當事人能力，其起訴不合法。案經上訴及抗告，最高行認為，因事證尚有未明，有由原審法院再行調查審認必要，故將原判決廢棄，發回另為適法裁判。

至於自救會當事人不適格部分，最高行指出，自救會是否符合非法人團體的要件，事關其是否具有起訴的當事人能力，法院應依職權調查，如認其是否具有當事人能力尚有未明，此項當事人能力的欠缺是否屬無法補正。

如得補正，審判長自應依行政訴訟法規定定期間先命自救會補正。但原審既未說明當事人能力的欠缺是屬不能補正，審判長復未定期間命補正，即認其起訴為不合法而以原裁定駁回，即有違誤，因此廢棄發回北高行更為裁判。

國道收費員自救會代表孫藝鳳等人提告請求行政院及勞動部應給付3億1000萬多元補貼費，而自救會則請求600萬元。一審判孫等人敗訴；另裁定自救會無當事人能力，其起訴不合法。案經上訴及抗告，最高行政法院今廢棄發回更審。圖／聯合報系資料照
國道收費員自救會代表孫藝鳳等人提告請求行政院及勞動部應給付3億1000萬多元補貼費，而自救會則請求600萬元。一審判孫等人敗訴；另裁定自救會無當事人能力，其起訴不合法。案經上訴及抗告，最高行政法院今廢棄發回更審。圖／聯合報系資料照

自救會 國道收費員 行政院

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