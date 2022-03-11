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前「第一親家」趙玉柱、趙建銘坐牢申請外役監獲准

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前「第一親家」趙玉柱、前「第一駙馬」趙建銘父子涉台開內線交易案違反證券交易法判刑確定，2021年10月先後發監；趙氏父子今年1月同時向法務部矯正署申請赴外役監服刑，矯正署審核均予核准。

趙玉柱、趙建銘的申請案會同全國受刑人提出的個案，集中在矯正署彙整，經矯正署審議通過，趙玉柱、趙建銘已移台南「明德」外役監服刑。

趙玉柱因台開內線交易案判刑4年確定，2021年10月26日發監台南監獄執行；趙建銘同案判刑3年8月確定，2021年10月25日發監台中監獄執行。趙氏父子無前科，依規定，服刑2個月有資格提出申請。

外役監沒有高聳圍牆，舍房似民宅，管理密度低，受刑人可享周休2日，國定假日可以返家，目前有桃園市「八德」、台南市「明德」、花蓮縣「自強」等3座獨立外役監，另有附屬在主監獄裡的非獨立外役監。

依規定，「受有期徒刑之執行逾2個月」、「刑期7年以下，或刑期逾7年未滿15年而累進處遇進至第3級以上，或刑期15年以上而累進處遇進至第2級以上，無期徒刑累進處遇應進至第1級」、「有悛悔實據，身心健康適於外役作業」等， 矯正署得遴選赴外役監服刑。

知名人物在外役監服刑者不算少數，「白領犯罪」再犯率不高，通常申請在外役監服刑的獲准機率很高。

去外役監服刑的名人有民進黨大老吳乃仁、金管會前委員林忠正、總統府前副秘書長陳哲男、行政院前秘書長林益世、前立法委員高志鵬、前立法委員周伯倫。

另有「創投教父」柯文昌、已故的太平洋電線電纜前董事長孫道存、前花蓮縣長傅崐萁，以及犯下百億元掏空案的幸福人壽前董事長鄧文聰等。

前「第一親家」趙玉柱、趙建銘坐牢申請外役監獲准。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
前「第一親家」趙玉柱、趙建銘坐牢申請外役監獲准。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影

趙建銘 台南 內線交易

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