影／RCA最高法院勝訴 現場工人歡呼

民國59年在桃園設廠生產家電的美國無線電公司（RCA）後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，除了污染土地、地下水外，還導致不少員工罹癌。最高法院已判死亡與部分罹病的262人獲賠5億餘元確定。本案另246人部分廢棄發回更審，台灣高等法院更一審判24人再獲賠5470萬元，案經上訴，最高法院今判24人部分確定，222人廢棄發回更審。

現場數十名RCA員工聽聞判決，高興歡呼「我們贏了！」，一路陪同的工殤協會志工看著RCA工人第三代子女興奮直呼「官司一路走來經歷到第三代，希望他們因為RCA的判決，進入職場能更安全」，有人更直呼，這代表職場女性的保護更往前一大步，也讓無良惡老闆引為警惕。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠欣慰表示，很欣慰最高法院有考慮受害員工的身心靈。

律師團代表林永頌直言，今天最高法院宣判的結論用白話講就是「我們全贏！」

林律師進一步說明，最高法院法官認為，那些有生病，但疾病不在三個國際機構所認定範圍的疾病，舉證責任依照民事訴訟法的規定，應該是公司要負舉證責任，對於上訴的部分，對金額有意見，金額沒辦法獲得賠償的組別，也認為上訴有道理。

林說，求償者分為死者家屬A組、患病者的B組、以及未明顯生病的C組，原本在高院C組都敗訴，但最高法院認為公司讓員工暴露在有三氯乙烯等多種化學物質的職場環境，卻未對員工說明、提供保護措施，這是侵害勞工的身體權與健康權，也認為無論員工到職日為何都會產生恐懼。