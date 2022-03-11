快訊

獨／3台灣名嘴赴陸涉非法報明牌 遭重判3至4年徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿服飾跳奇美部落「勇士舞」原民會挨告 勝訴理由出爐

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元。台北地方法院認為原民會及優利公司不必負責，判部落敗訴，可上訴。

原住民族傳統智慧創作保護條例2015年正式施行，阿美族奇美部落的勇士舞Ciopihay、送靈祭歌Kahahayan同年4月申請通過，取得原住民族傳統智慧創作專用權。

原民會在2018年8月1日原住民族日，主辦南島民族論壇開幕典禮，由原住民族文化發展中心委由優利公司找上娜麓灣舞團，身著傳統服飾並表演奇美部落的勇士舞。

奇美部落主張，原民會2018年8月1日未告知、未取得授權就表演勇士舞，完整展演每句歌詞和舞步，侵害奇美部落的智慧創作人格權與財產權，提告請求原民會國家賠償300萬元，並將判決書刊登於《聯合報》等三大報；優利公司也為同案被告。

原民會辯稱，南島民族論壇開幕典禮跳勇士舞非商業用途，而是國際場合文化交流，跳舞前司儀也宣讀此為「奇美部落之傳統年祭文化展演」，符合原創權條例規定的「合理使用」，原民會雖發聲明道歉，仍認為原民日跳勇士舞不涉侵權。

法院認為，南島論壇開幕式表現並非原民會自行辦理，而是原民會原住民族文化發展中心辦理，且文發中心也非原民會的行政助手，則娜麓灣舞團所提供的開幕展演，自非屬原民會行使公權力行為所涵蓋，因此原民會不負國家賠償責任。

法院指出，公務員因執行公法上職務，行使公權力，造成人民的損害，國家或地方機關除依國家賠償法規定應負損害賠償責任外，並不負民法侵權行為損害賠償責任，因此原民會也不必負民事賠償責任。

法院查出，優利公司得標後，應派駐娜麓灣樂舞劇場藝術總監及展演團員與技術人員等人員，共計45名人員。優利應在2017年2月28日前完成所有人員招募、進用作業及續新聘簽約。

綜觀契約及附件所約定的給付標的，優利公司確屬僅人力派遣服務，而不包括該等人力派遣至原民會文發中心展演內容。優利公司對於派遣至原民會文發中心的娜麓灣舞團所展演的內容，並無指揮監督之責，自無侵權行為責任可言。

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元。台北地方法院今判部落敗訴。圖／聯合報系資料照
原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元。台北地方法院今判部落敗訴。圖／聯合報系資料照

原住民 舞團 阿美族

延伸閱讀

沒授權就跳奇美部落「勇士舞」 原民會挨告勝訴

台灣Pay遭鑽漏洞5折買iPhone 原民會：可不支付

設立原住民族自治試辦小組 蔡英文：原則上可行

好康趁早使用 原民會「行動支付回饋」3月4日提前結束

相關新聞

消防員偷拍性交片、竊學長4千遭免職 扯出懲戒權憲法爭議

基隆市林姓消防隊員行竊，被依侵入住宅竊盜罪判6月得易科罰金之刑定讞。基隆市政府先依警察人員人事條例於2016年1月令林停...

穿服飾跳奇美部落「勇士舞」原民會挨告 勝訴理由出爐

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，...

凱羿國際內線交易再被搜索 前董事長蔡謀燦290萬交保

凱羿國際集團（2939）爆出內線交易，前董事長暨總經理蔡謀燦等人疑在重大消息公開前禁止交易期間，大量售出凱羿-KY公司股...

史上最大工傷 RCA求償案大事記

美國無線電公司（RCA）第一波工傷求償案，高院更一審判24人獲賠5470萬多元，其餘222人敗訴。經上訴，最高法院今天判...

RCA一軍246人案法院宣判 現場工人歡呼「我們贏了」

美國無線電公司（RCA）來台設廠，上百名員工罹癌、死去，被害人求償27億。最高法院已判死亡與部分罹病的262人獲賠5億餘...

台鐵彰化車站出現色狼 外籍移工偷拍女生如廁9人受害

台鐵彰化火車站女廁出現色狼偷拍！阮姓男外籍移工去年國慶日下午到台鐵彰化車站，躲在女廁以手機偷拍女生如廁畫面，受害人至少有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。