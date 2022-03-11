穿服飾跳奇美部落「勇士舞」原民會挨告 勝訴理由出爐

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元。台北地方法院認為原民會及優利公司不必負責，判部落敗訴，可上訴。

原住民族傳統智慧創作保護條例2015年正式施行，阿美族奇美部落的勇士舞Ciopihay、送靈祭歌Kahahayan同年4月申請通過，取得原住民族傳統智慧創作專用權。

原民會在2018年8月1日原住民族日，主辦南島民族論壇開幕典禮，由原住民族文化發展中心委由優利公司找上娜麓灣舞團，身著傳統服飾並表演奇美部落的勇士舞。

奇美部落主張，原民會2018年8月1日未告知、未取得授權就表演勇士舞，完整展演每句歌詞和舞步，侵害奇美部落的智慧創作人格權與財產權，提告請求原民會國家賠償300萬元，並將判決書刊登於《聯合報》等三大報；優利公司也為同案被告。

原民會辯稱，南島民族論壇開幕典禮跳勇士舞非商業用途，而是國際場合文化交流，跳舞前司儀也宣讀此為「奇美部落之傳統年祭文化展演」，符合原創權條例規定的「合理使用」，原民會雖發聲明道歉，仍認為原民日跳勇士舞不涉侵權。

法院認為，南島論壇開幕式表現並非原民會自行辦理，而是原民會原住民族文化發展中心辦理，且文發中心也非原民會的行政助手，則娜麓灣舞團所提供的開幕展演，自非屬原民會行使公權力行為所涵蓋，因此原民會不負國家賠償責任。

法院指出，公務員因執行公法上職務，行使公權力，造成人民的損害，國家或地方機關除依國家賠償法規定應負損害賠償責任外，並不負民法侵權行為損害賠償責任，因此原民會也不必負民事賠償責任。

法院查出，優利公司得標後，應派駐娜麓灣樂舞劇場藝術總監及展演團員與技術人員等人員，共計45名人員。優利應在2017年2月28日前完成所有人員招募、進用作業及續新聘簽約。