聽新聞
test
0:00 / 0:00
凱羿國際內線交易再被搜索 前董事長蔡謀燦290萬交保
凱羿國際集團（2939）爆出內線交易，前董事長暨總經理蔡謀燦等人疑在重大消息公開前禁止交易期間，大量售出凱羿-KY公司股票，以規避1億7百多萬元虧損，新北地檢署昨天由企業組檢察官陳柏文、黑金組檢察官黃筱文指揮新北市調處機動站執行第二波搜索，帶回10名被告與12名證人，訊後命蔡謀燦290萬交保，其餘4名被告各諭知200萬至10萬元不等交保，剩餘5被告請回。
調查發現，上市股凱羿-KY在2020年7月10日發佈重大訊息，公告因醫療口罩交易退貨，第二季財報影響虧損約2億1千多萬元；同年11月16日又發佈公告，指出因醫療手套採購糾紛造成其他應收款提列減損6千多萬元、輕質循環由採購銷售合約未能履約恐須賠償違約金10億等資訊，但蔡謀燦等人在消息明確至公開前的禁止交易期間，便大量賣出凱羿-KY股，以規避損失1億7百多萬元。
新北地檢署去年2至3月間執行第一波搜索，當時蔡謀燦以200萬元交保；檢調發現新事證，昨天由檢察官陳柏文、黑金組檢察官黃筱文再度指揮新北檢重案組檢察事務官、新北市調處機動站執行第二波搜索，前往北市南港與文山、新北土城與永和、彰化縣和美鎮等多查扣帳冊、電磁紀錄等證據，帶回10名被告與12名證人到案。
檢方訊後認為，蔡謀燦等人涉犯證券交易法內線交易罪，命蔡謀燦290萬元交保，其餘4名被告分別諭知200萬至10萬不等交保，剩餘5被告無保請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言