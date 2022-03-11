凱羿國際內線交易再被搜索 前董事長蔡謀燦290萬交保

凱羿國際集團（2939）爆出內線交易，前董事長暨總經理蔡謀燦等人疑在重大消息公開前禁止交易期間，大量售出凱羿-KY公司股票，以規避1億7百多萬元虧損，新北地檢署昨天由企業組檢察官陳柏文、黑金組檢察官黃筱文指揮新北市調處機動站執行第二波搜索，帶回10名被告與12名證人，訊後命蔡謀燦290萬交保，其餘4名被告各諭知200萬至10萬元不等交保，剩餘5被告請回。

調查發現，上市股凱羿-KY在2020年7月10日發佈重大訊息，公告因醫療口罩交易退貨，第二季財報影響虧損約2億1千多萬元；同年11月16日又發佈公告，指出因醫療手套採購糾紛造成其他應收款提列減損6千多萬元、輕質循環由採購銷售合約未能履約恐須賠償違約金10億等資訊，但蔡謀燦等人在消息明確至公開前的禁止交易期間，便大量賣出凱羿-KY股，以規避損失1億7百多萬元。

新北地檢署去年2至3月間執行第一波搜索，當時蔡謀燦以200萬元交保；檢調發現新事證，昨天由檢察官陳柏文、黑金組檢察官黃筱文再度指揮新北檢重案組檢察事務官、新北市調處機動站執行第二波搜索，前往北市南港與文山、新北土城與永和、彰化縣和美鎮等多查扣帳冊、電磁紀錄等證據，帶回10名被告與12名證人到案。