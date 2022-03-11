RCA一軍246人案法院宣判 現場工人歡呼「我們贏了」

美國無線電公司（RCA）來台設廠，上百名員工罹癌、死去，被害人求償27億。最高法院已判死亡與部分罹病的262人獲賠5億餘元確定。本案另246人部分廢棄發回更審，台灣高等法院更一審判24人再獲賠5470萬元，案經上訴，最高法院今判24人部分確定，222人廢棄發回更審。

現場數十名RCA員工聽聞判決，高興大聲歡呼，「RCA工人，我們贏了！」RCA員工關懷協會理事長杜津珠說，「聽到這個宣判有點安慰，因為我們之前一直覺得說法院都沒顧慮到心理層面，今天有聽到是說，有顧慮到員工在工廠時因為沒被照顧健康。」

杜女說，「還有身心靈這部分，現在最高法院有考慮到，這是非常覺得安慰的地方，今天覺得算是蠻開心的啦！」律師團代表林永頌表示，今天最高法院宣判的就是針對更一審不利於我們的判決，今天的結論用白話講就是「我們全贏！」

林說，「全贏是什麼意思？」意思是說上訴的部分，對金額有意見，金額沒辦法獲得賠償的組別，認為上訴有道理，發回高等法院再更審，對於對方上訴是被駁回。

法官宣判之後有說明理由，用白話就是那些有生病，但疾病不在三個國際機構所認定範圍的疾病，原來更審的高院說關懷協會這邊要有充分舉證，但證明不夠。但最高法院說，像這種職業病的案件，舉證責任依照民事訴訟法的規定，應該是公司要負舉證責任。

林說，法院認為不應該加重員工舉重責任，雇主有舉證責任的必要，法院認為我們不是都沒有提出資料，認為說這部分舉證責任應該是在雇主，要降低勞工的舉證責任，所以認為要包圍。

工殤協會專員賀光卍指出，這個判決給了台灣工人兩個很重要的進步，RCA工人用了20年就在處理一件事，就是女性職場保護與健康，與母性在職場上的健康保護。RCA工人很多流產、死胎或罹患子宮肌瘤、切除子宮。

台灣政府一直說生育率低，但有看到現在勞動環境裡面如何讓這些女性迎接下一代？RCA案就告訴大家，在職場在血跡斑斑，在高壓、聞到有機溶劑時生病，這樣母姓職場保護，這次最高法院已經告訴所以雇主不要再殘害國家嬰兒，要把有害物質管理好。