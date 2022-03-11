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台鐵彰化車站出現色狼 外籍移工偷拍女生如廁9人受害

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

台鐵彰化火車站女廁出現色狼偷拍！阮姓男外籍移工去年國慶日下午到台鐵彰化車站，躲在女廁以手機偷拍女生如廁畫面，受害人至少有9人，彰化地方法院依妨害秘密罪判刑3月，並於執行完畢後，驅逐出境。

判決書指出，阮姓外籍移工去年十月十日下午三點多躲在台鐵彰化火車站女廁內，以iPhone手機低放在兩間女廁中間隔柵下的地上偷拍女生如廁的臀部等畫面，躲了近一小時，直到下午4時40分，才被一名女子發現，女子發現有人偷拍，花容失色，趕緊報警。

警方當場逮到阮男，並在他的手機中發現被偷拍的女子共有9人，從而發現他在相近時間內，多次偷拍女子如廁畫面，被偷拍的女子也不願意和解，希望阮男被判刑裁罰，才能達到警示效果，因此法官依妨害秘密罪將阮男判刑3月，如易科罰金需罰9萬元，並沒收其iPhone手機。

阮姓外籍移工去年國慶日下午到台鐵彰化車站，躲在女廁以手機偷拍女生如廁畫面，受害人至少有9人，彰化地方法院依妨害秘密罪判刑3月，並於執行完畢後，驅逐出境。記者林宛諭／攝影
阮姓外籍移工去年國慶日下午到台鐵彰化車站，躲在女廁以手機偷拍女生如廁畫面，受害人至少有9人，彰化地方法院依妨害秘密罪判刑3月，並於執行完畢後，驅逐出境。記者林宛諭／攝影
阮姓外籍移工去年國慶日下午到台鐵彰化車站，躲在女廁以手機偷拍女生如廁畫面，受害人至少有9人，彰化地方法院依妨害秘密罪判刑3月，並於執行完畢後，驅逐出境。記者林宛諭／攝影
阮姓外籍移工去年國慶日下午到台鐵彰化車站，躲在女廁以手機偷拍女生如廁畫面，受害人至少有9人，彰化地方法院依妨害秘密罪判刑3月，並於執行完畢後，驅逐出境。記者林宛諭／攝影

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