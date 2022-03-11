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史上最大工傷RCA一軍24人再獲賠5470萬確定 222人發回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

美國無線電公司（RCA）52年前來台設廠，卻讓員工喝受汙染的地下水，廠房空氣、工作中所接觸的溶劑有劇毒，上百名員工罹癌、死去，被害人求償27億。最高法院2018年判死亡與部分罹病的262人獲賠5億1千餘萬元確定，且奇異公司也須賠償，但另246人部分廢棄、發回；高院更一審判其中24人獲賠5470萬元。最高院今判24人部分確定，但222人再廢棄發回更審。

最高法院審判長高孟焄肯認健康權，並引司法院釋字372、689、785解釋，認為身體健康權受憲法保障，沒有外顯疾病不代表人的心理不會憂慮、恐懼。今天也代表222人求償的約11億元將發回高院更審。

RCA員工關懷協會理事長劉荷雲在高院更一審宣判後曾表示「欲哭無淚」，指這是台灣史上最大的工傷案，雖有24人獲賠，但結果和敗訴沒兩樣。

本案原告為桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會，求償者分為A（死者家屬）、B（患病者）、C（未生病）3組，分別求償8百萬、1千萬、4百萬元，求償對象包括RCA、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司。關懷協會主張，RCA桃園、竹北廠生產製程曾使用三氯乙烯等多種化學物質，卻未對員工說明、提供防護措施，勞工的飲用、洗澡水與廠房空氣都受汙染。

協會表示，勞工長期暴露在高濃度的有害化學物質中，身體健康受侵害，RCA公司的前後任控制公司奇異、百慕達商湯姆遜、Technicolor都知道污染的事，不但沒改善，還辦理RCA公司減資，出售公司廠房和土地，把資金匯出國外，害受害勞工求償無著，明顯是惡意脫產。在更一審時，協會合計求償12億8千多萬元。

更一審認為，RCA違反勞工安全衛生法、有機溶劑中毒預防規則等法條，應賠償長期暴露在化學物質中的A組、B組勞工。更一審指Ａ組部分勞工分別因罹子宮頸癌、乳癌、胰臟癌、惡性許旺氏細胞瘤而死亡，這些病症依國際癌症研究總署等研究結果，與在RCA公司任職間內長期暴露在化學物質間有因果關係；Ｂ組勞工有人脂肪肝、肝囊腫，也與工作有關。

沒有外顯疾病的Ｃ組勞工，更一審認為所提證據不足以證明有何細胞機能受阻、DNA序列完整性破壞，現時身體沒受侵害，不得「預先請求賠償」。合議庭認為本件適用「揭穿公司面紗原則」，RCA公司的股東應賠償。

案件上訴最高法院時，最高院今年1月行言詞辯論，律師團建請法院自為判決，做出對勞工最有利的裁判。律師林永頌指出，身體「無外顯疾病」的C組會員應該也要獲得賠償，因RCA公司超標濃度毒物影響，勞工雖沒有明顯疾病，但DNA基因已經變異，有高風險會生病，勞工心中也十分恐懼。

林說，RCA等是不負責任的公司，汙染土地損害勞工，後來關廠、資遣勞工、移轉資金至海外，一軍判決確定之後，對方仍藐視法庭，不履行賠償責任，直到發現奇異公司在台灣承攬工程款高達150億元的台電工程，依法強制執行，奇異公司才主動拿錢來履行判決。

RCA「一軍」求償案因有246人2018年被最高法院廢棄、發回，台灣高等法院更一審判其中24人獲賠5470萬元，案經上訴，最高院今宣判。記者王宏舜／攝影
RCA「一軍」求償案因有246人2018年被最高法院廢棄、發回，台灣高等法院更一審判其中24人獲賠5470萬元，案經上訴，最高院今宣判。記者王宏舜／攝影

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