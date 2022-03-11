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醉男觸摸護理師臀部 判拘役50天

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

擔任清潔隊員的李姓男子，因酒醉跌倒受傷被親友送往醫院治療，帶著醉意涉嫌趁機摸護理師臀部，一旁急診醫師見狀立即喝叱，並報警處理。嘉義地院依李男意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸臀部的行為，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日，李男酒後失態繳罰5萬元代價不少。

去年11月11日李男因酒醉跌倒經親友送至嘉義市某醫院急診，傍晚6時50分許，女護理師以生理食鹽水為李男清洗臉部傷口時，涉嫌趁護理師忙於護理工作而不及抗拒之際，伸左手觸摸對方臀部，護理師將他手撥開，急診醫師見狀立刻喝叱並報警。檢警訊問時李男坦承不諱。

地院審酌，被告所為係違反性騷擾防治法第25條第1項意圖性騷擾乘人不及抗拒而觸摸其臀部罪。被告欠缺尊重女性身體自主權觀念，雙方還沒有和解，國中畢業，擔任清潔隊員、家境小康等情狀，量處意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸臀部的行為，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。可上訢。

醉男觸摸護理師臀部被判拘役50天。圖／資料照片
醉男觸摸護理師臀部被判拘役50天。圖／資料照片

性騷擾 護理師 嘉義

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