醉男觸摸護理師臀部 判拘役50天

擔任清潔隊員的李姓男子，因酒醉跌倒受傷被親友送往醫院治療，帶著醉意涉嫌趁機摸護理師臀部，一旁急診醫師見狀立即喝叱，並報警處理。嘉義地院依李男意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸臀部的行為，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日，李男酒後失態繳罰5萬元代價不少。

去年11月11日李男因酒醉跌倒經親友送至嘉義市某醫院急診，傍晚6時50分許，女護理師以生理食鹽水為李男清洗臉部傷口時，涉嫌趁護理師忙於護理工作而不及抗拒之際，伸左手觸摸對方臀部，護理師將他手撥開，急診醫師見狀立刻喝叱並報警。檢警訊問時李男坦承不諱。