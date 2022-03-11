新黨3青被控違國安法 律師：和統避免淪俄國武統烏克蘭

陸生周泓旭受被控來台收集情資，2019年被依國安法判刑1年2月定讞。周另被控與新黨青年軍林明正等人「發展組織」，一審無罪，台灣高等法院今續行審理。律師魏憶龍指檢方擴張解釋國安法，指曾喧騰的「向心案」不僅沒辦成共諜，連洗錢都無罪，兩岸人民關係條例追求「國家統一」，新黨倡和統有何問題？武統就如俄羅斯和烏克蘭。

本案被告包括新黨發言人王炳忠（35歲）、新思維中心主任侯漢廷（34歲）、文宣委員會副主任委員林明正（44歲）及王的父親王進步（65歲），被控與周泓旭（35歲）「發展組織」，觸犯國安法。檢方指控周2014年結識王進步父子、林、侯，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展；王炳忠另以「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」社團組織為掩護，吸收現、退役軍人、青年、學生等階層人士，涉違國安法。

台北地院認為新中華兒女學會是新黨榮譽主席郁慕明為宣揚理念而成立，燎原新聞網是王炳忠成立的網站，台大中華復興社是台大討論議題的社團，都與中共培植內應勢力無關。此外，檢察官所指的組織名單，是王等人列冊的支持者，這些人未受招募納為中共組織的成員，判5人無罪。

高院今續行審理程序，林明正表示檢方的起訴事實明顯錯誤，他當兵和參與新黨工作時就認識一些軍人，並不是「吸收」，新黨追求「和平統一」難道不能是主張嗎？他認為檢察官的思想檢查有問題，限縮人民的言論自由，並質疑台灣民政府、「美國台灣州美台51俱樂部」要求回歸日本、加入美國卻未見檢察官執法。

林明正的律師團指檢方起訴內容荒謬，所謂的「每月開會」其實是讀書會，林也沒交心得報告給對岸彙整，更何況對軍事有興趣的林探討的是「九三軍人節」。對於周泓旭隨身碟裡的「Bill名單」，林更不清楚與他有何關係，甚至名單出現「長榮空姐、小姨子」等代號，也沒有聯絡方式，若林真的接受任務要和軍人接觸，怎會吃飯時都還是朋友出錢？