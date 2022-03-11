沒授權就跳奇美部落「勇士舞」 原民會挨告勝訴

原住民族委員會2018年8月1日舉辦南島民族論壇開幕典禮，表演阿美族奇美部落的勇士舞，被部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元，此也是首件侵害原住民族傳統智慧創作專用權的案例；台北地方法院今宣判，判原告敗訴，可上訴。

原住民族傳統智慧創作保護條例2015年正式施行，而阿美族奇美部落的勇士舞Ciopihay、送靈祭歌Kahahayan同年4月申請通過，取得專用權；未料，原民會在2018年8月1日原住民族日，主辦南島民族論壇開幕典禮，由原住民族文化發展中心委由優利公司舞團表演奇美部落的勇士舞。

奇美部落認為，勇士舞屬神聖儀式，是部落鮮明的文化象徵，也已特別標明須在嚴肅的歲時祭儀，或以部落為主體的對外展演，才能演出，但幾十年來卻不斷地被文化挪用，包括許多樂舞團體、聯合豐年祭的場合，甚至是酒促小姐，不當展演奇美部落樂舞和服飾，甚至連代表原民會參加2016年關島南太平藝術節的展演團體，跳著奇美部落的勇士舞，卻穿著馬蘭部落的服飾扭曲和去脈絡化，讓部落相當痛心。

奇美部落指出，原民會2018年8月1日未告知、未取得授權就表演勇士舞，完整展演每句歌詞和舞步，侵害奇美部落的智慧創作人格權與財產權，要求原民會公開道歉、補辦授權未果，提訴訟要求原民會國家賠償300萬元，優利公司也為同案被告。

原民會主張，南島民族論壇開幕典禮跳勇士舞非商業用途，而是國際場合文化交流，跳舞前司儀也宣讀此為「奇美部落之傳統年祭文化展演」，符合原創權條例規定的「合理使用」，原民會雖發聲明道歉，仍認為原民日跳勇士舞不涉侵權。

原民會委任律師開庭指出，活動當天僅展演約8分鐘，利用比例輕微，屬於合理使用；優利公司委任律師也說，活動出發點是為了推廣原住民族文化，希望透過訴訟外解決紛爭。

奇美部落今發聲明表示，原民會不顧專用權上敘述的禁忌內容，未經告知、取得授權展演3項專用權標的，甚至跳錯違反禁忌倫理，在法院言詞辯論中，原民會、發展中心、優利公司相互推諉企圖模糊焦點，遺憾原民會身為原住民族和原創條例的主管機關，不尊重條例立法精神與目的，部落堅持提告，是希望法條能保障原住民文化不會被不當挪用。