快訊

南韓為何變心？進步派0.7%丟總統的敗北結構

大麥克塞滿冰箱！UNIQLO、麥當勞暫停俄國業務 民眾瘋搶畫面曝

他誤認「假警察」上門 毆打兩警成傷結果出爐

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市林姓男子去年8月5日在住處，因細故與姪女發生口角爭執，姪女報警處理，派出所許姓、王姓兩名員警到場，林男質疑對方是假警察，徒手毆打兩警，致許頸部與四肢多處挫傷，王右眼皮撕裂傷，經警噴灑辣椒水後制止，依法逮捕後強制送醫，林男涉妨害公務及傷害罪被起訴，惟經診斷罹思覺失調症，台南地院判他無罪，並令入相當處所監護1年。

當天下午1時多，許、王兩警身著制服，據報前往林男住所，處理他與家人紛爭、判斷是否將他強制就醫的過程中，林男不滿與兩警發生肢體拉扯，關門後撞擊許手臂受傷，至員警噴灑辣椒水後，林男隨即躲進廁所，支援警力到場後，才將他制伏，許、王兩警因而掛彩。

檢方偵訊時，林男表示，質疑對方是假警察，才會發生衝突。姪女表示，林男精神不穩定，與家人大小聲，並疑似有做出傷害行為，才報警處理，希望警方將他強制就醫。

事後，林男經送往成大醫院急診，經診斷疑似患有思覺失調症，並認為他有精神症狀、聽幻覺、被害妄想顯著等情況，經轉送台南市立醫院，案發隔天即被診斷為思覺失調症，住院1個多月。

合議庭委託嘉南療養院對他進行鑑定，他表示，幼年時期喜歡講話，但因住家鄰近變電所，影響到睡眠而個性變得木訥寡言；自己鈍鈍的是因幼稚園時期被莫名人士餵喝符水所致，八字遭人做法後變得不會講話。認林男有思覺失調症，當時行為時，因思覺失調症的精神病症，即聽幻覺及被害妄想、關係妄想等精神障礙的影響下，使得他依其辨識而行為能力達喪失的程度。

合議庭考量林男家庭支持系統不佳，出院後被告本人無病識感，本案為家人報警後強制就醫，顯見其家屬對於被告行為及情緒安撫控管、就醫、服藥規律性的協助能力有限，兼衡林男再犯可能性及對公共安全產生的風險，認有令被告入相當處所，施以監護的必要。

林男將上門執行公務兩警毆打成傷，經警噴灑辣椒水後制止，依法逮捕後強制送醫，惟經診斷罹思覺失調症，台南地院判他無罪，並令入相當處所監護1年。本報資料照片
林男將上門執行公務兩警毆打成傷，經警噴灑辣椒水後制止，依法逮捕後強制送醫，惟經診斷罹思覺失調症，台南地院判他無罪，並令入相當處所監護1年。本報資料照片

思覺失調症 台南 強制就醫

延伸閱讀

影／KTV起口角男尾隨砸車、噴辣椒水嚇壞買菜路人

林為洲：國民黨最大的問題 就是喪失「病識感」

揪眾圍毆亂棒打死人 避開頭、腹法官改認傷害致死

思覺失調症患不知父死訊 在墓碑前誓逆轉人生

相關新聞

老闆被控毒殺同性愛侶蒙冤6年終無罪 逆轉關鍵：打呼聲

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓員工同居，但劉另有梁姓女友，梁女勸男友和陳分手，陳被控因不甘心而餵毒、槍殺劉；一審依槍砲、毒...

藝人鹿希派呼麻驗尿報告出爐 步出地檢署僅說：謝謝關心

藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌在台北信義區夜店旁抽大麻菸，台北地檢署檢察官複訊後諭知10萬元交保。據了解，他的驗尿...

台東查獲首件以境外茶混充台灣茶販售 查扣282斤

台東經營茶行的蘇姓夫妻，疑涉嫌以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售，檢警據報展開調查，並於昨天前往工廠及門市搜索，查扣疑似混充...

他誤認「假警察」上門 毆打兩警成傷結果出爐

台南市林姓男子去年8月5日在住處，因細故與姪女發生口角爭執，姪女報警處理，派出所許姓、王姓兩名員警到場，林男質疑對方是假...

光寶創辦人宋恭源女友偷聽併購案後下單 與胞妹皆起訴

光寶集團創辦人宋恭源，被控將美商達爾公司併購敦南科技公司的內線消息，透露給女友單雅文買賣股票，不法獲利6000多萬元。台...

唱「塔綠班之歌」挨告 朱學恒、高虹安、黃暐瀚不起訴

宅神朱學恒改編廣告曲「綠油精」，邀請民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚一同唱「塔綠班」之歌，引發熱議。有一名綠營支持者認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。