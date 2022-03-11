他誤認「假警察」上門 毆打兩警成傷結果出爐

台南市林姓男子去年8月5日在住處，因細故與姪女發生口角爭執，姪女報警處理，派出所許姓、王姓兩名員警到場，林男質疑對方是假警察，徒手毆打兩警，致許頸部與四肢多處挫傷，王右眼皮撕裂傷，經警噴灑辣椒水後制止，依法逮捕後強制送醫，林男涉妨害公務及傷害罪被起訴，惟經診斷罹思覺失調症，台南地院判他無罪，並令入相當處所監護1年。

當天下午1時多，許、王兩警身著制服，據報前往林男住所，處理他與家人紛爭、判斷是否將他強制就醫的過程中，林男不滿與兩警發生肢體拉扯，關門後撞擊許手臂受傷，至員警噴灑辣椒水後，林男隨即躲進廁所，支援警力到場後，才將他制伏，許、王兩警因而掛彩。

檢方偵訊時，林男表示，質疑對方是假警察，才會發生衝突。姪女表示，林男精神不穩定，與家人大小聲，並疑似有做出傷害行為，才報警處理，希望警方將他強制就醫。

事後，林男經送往成大醫院急診，經診斷疑似患有思覺失調症，並認為他有精神症狀、聽幻覺、被害妄想顯著等情況，經轉送台南市立醫院，案發隔天即被診斷為思覺失調症，住院1個多月。

合議庭委託嘉南療養院對他進行鑑定，他表示，幼年時期喜歡講話，但因住家鄰近變電所，影響到睡眠而個性變得木訥寡言；自己鈍鈍的是因幼稚園時期被莫名人士餵喝符水所致，八字遭人做法後變得不會講話。認林男有思覺失調症，當時行為時，因思覺失調症的精神病症，即聽幻覺及被害妄想、關係妄想等精神障礙的影響下，使得他依其辨識而行為能力達喪失的程度。