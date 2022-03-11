老闆被控毒殺同性愛侶蒙冤6年終無罪 逆轉關鍵：打呼聲

富芮源公司負責人陳萬庭與劉姓員工同居，但劉另有梁姓女友，梁女勸男友和陳分手，陳被控因不甘心而餵毒、槍殺劉；一審依槍砲、毒品與殺人罪判陳18年徒刑，另處5月得易科罰金之刑。台灣高等法院更三審前年逆轉改判陳無罪，關鍵是劉死前與朋友通話3小時，背景是陳的鼾聲，且劉疑因吸毒而語無倫次；最高法院駁回檢方上訴確定。

事發前4天，劉才因感情困擾而割腕，高院更三審認為無法排除劉開槍自戕，且陳萬庭（36歲）發覺劉中彈後隨即呼救，如真要置劉於死，不至於有這種反應。最高法院認為更三審認事用法無違誤，檢方上訴無理由。

劉姓員工2014年間和陳萬庭同居，梁姓女友目擊兩人共浴、裸睡，要求男友「搬出來」。劉預定在2016年3月搬離，當年2月28日他和劉到新北市一家汽車旅館，但劉卻中彈身亡。新北地檢署指控陳因不滿感情破裂，先讓對方吸食安非他命、飲用管制藥品butylone和K他命、芬納西泮，再持槍朝劉的左腦射擊，接著打電話請櫃檯叫救護車，劉因子彈貫穿頭部，送醫不治。

陳萬庭坦承吸毒，但否認持有槍彈、殺人，並指劉因「懷疑女友劈腿」，才會想不開自殺。歷審都認為陳法紀觀念薄弱，只因感情生變就餵毒、殺人還狡辯，屢次判他14或15年徒刑，但高院更三審發現劉死前和幾個朋友透過微信通話長達3小時，都錄到陳的打呼聲，陳解釋劉是在他熟睡時自行吸毒並非無據。

因歷審都判陳有罪，他每次聽完判決後都相當失望，甚至驚慌地向家人說「怎麼會這樣？」更三審前年12月16日改判無罪後撤銷羈押，陳以30萬元具保。陳當時聽到逆轉，激動地向前來旁聽的雙親說「終於無罪了」，一直支持兒子的家屬籌錢保人。

陳萬庭涉槍砲部分遭處3年6月徒刑，施用第二級毒品處5月得易科罰金之刑，已定讞；因陳被羈押了4年10月，可聲請刑事補償金。