光寶創辦人宋恭源女友偷聽併購案後下單 與胞妹皆起訴

光寶集團創辦人宋恭源，被控將美商達爾公司併購敦南科技公司的內線消息，透露給女友單雅文買賣股票，不法獲利6000多萬元。台北地檢署認為，是單女偷聽宋講公務電話的私下行為，今依違反證交法內線交易罪起訴單雅文與胞妹單蕙文，另依罪嫌不足，不起訴宋等5人。

檢方調查，2019年4月下旬某日中午，宋恭源在信義區住所與美商達爾公司擬併購敦南科技公司的團隊通電話討論併購事宜，而單雅文聽聞通話內容提及「敦南公司要出售」、「整頓敦南公司股票」等語，竟心生貪念，繼續竊聽內容。

單雅文竊聽宋通話內容而獲悉併購案重大消息後，認為有利可圖。她先於2019年6月21日至7月4日，利用宋提供的資金陸續買進1015仟股敦南公司股票，在重大消息公開前全數賣出，共計賣超329仟股，此部分無不法獲利。

她也在7月2日至7月31日期間，以SF公司在香港高盛公司帳戶承作多筆SWAP合約，建立相當於買進1萬165、賣出610仟股敦南公司股票的部位，賺取不法獲利共計5985萬7195元，違反證交法。

單雅文又另向單蕙文透過消息，單蕙文在2019年6月28日至8月7日，以網路下單方式，利用子女的帳戶分別買進230仟股、180仟股敦南公司股票再陸續出售，不法獲利共339萬2440元，違反證交法。