唱「塔綠班之歌」挨告 朱學恒、高虹安、黃暐瀚不起訴

宅神朱學恒改編廣告曲「綠油精」，邀請民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚一同唱「塔綠班」之歌，引發熱議。有一名綠營支持者認為受辱，提告3人涉嫌妨害名譽。台北地檢署認為「綠畜」一詞沒有特定針對的對象，今依罪嫌不足，給予3人不起訴處分。

檢方調查，2021年9月19日名嘴「宅神」朱學恒昨在YouTube頻道放上一段影片，內容是由他邀請民眾黨立委高虹安和資深媒體人黃暐瀚一起合作獻唱譏諷民進黨支持者的〈塔綠班之歌〉，由於歌詞中出現「綠畜」「塔綠班」字眼，引發網友撻伐。