唱「塔綠班之歌」挨告 朱學恒、高虹安、黃暐瀚不起訴
宅神朱學恒改編廣告曲「綠油精」，邀請民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚一同唱「塔綠班」之歌，引發熱議。有一名綠營支持者認為受辱，提告3人涉嫌妨害名譽。台北地檢署認為「綠畜」一詞沒有特定針對的對象，今依罪嫌不足，給予3人不起訴處分。
檢方調查，2021年9月19日名嘴「宅神」朱學恒昨在YouTube頻道放上一段影片，內容是由他邀請民眾黨立委高虹安和資深媒體人黃暐瀚一起合作獻唱譏諷民進黨支持者的〈塔綠班之歌〉，由於歌詞中出現「綠畜」「塔綠班」字眼，引發網友撻伐。
有一名綠營支持者認為受辱，提告3人涉嫌妨害名譽。台北地檢署檢察官調查後認為，「綠畜」一詞沒有特定針對的對象，與妨害名譽構成要件不符，今依罪嫌不足，給予3人不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言