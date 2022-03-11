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藝人鹿希派呼麻驗尿報告出爐 步出地檢署僅說：謝謝關心

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌在台北信義區夜店旁抽大麻菸，台北地檢署檢察官複訊後諭知10萬元交保。據了解，他的驗尿報告已出爐，檢察官為釐清案情，今天上午再度傳喚他出庭。他開完庭面對媒體多次說：「謝謝關心。」

吳睿軒去年12月25日到夜店消費，隔日凌晨一點半在松高路旁抽菸，警方巡邏聞到疑似大麻味，上前盤查快速檢測證實捲菸含有大麻成分，全案依照毒品危害防治條例移送台北地檢署偵辦。

據了解，他的驗尿報告已出爐，承辦檢察官為釐清案情，今天上午再度傳喚他出庭。他庭訊後步出地檢署，面對現場媒體詢問：「要不要說明一下開庭狀況？」「驗尿報告出爐了嗎？」他回答：「我會再跟大家報告，謝謝關心。」

現場有媒體詢問吳睿軒：「現在還在使用嗎？」他說：「沒有。」他一路上說：「開庭順利，謝謝大家關心。」隨後進入計程車揚長而去。

藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌在台北信義區夜店旁抽大麻菸，台北地檢署檢察官複訊後諭知10萬元交保。據了解，他的驗尿報告已出爐，檢察官為釐清案情，今天上午再度傳喚他出庭。記者賴佩璇／攝影
藝人吳宗憲的兒子吳睿軒(鹿希派)涉嫌在台北信義區夜店旁抽大麻菸，台北地檢署檢察官複訊後諭知10萬元交保。據了解，他的驗尿報告已出爐，檢察官為釐清案情，今天上午再度傳喚他出庭。記者賴佩璇／攝影

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