詐領老人福利補助款 至善養護中心主任20萬元交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站獲報，指台北市至善老人安養護中心主任周春珍，涉詐領社會及家庭署與台北市社會局「獎助公設民營老人福利機構服務費」，金額約100餘萬元，11日搜索約談周春珍與照護員等多人到案，台北地檢署複訊後，依詐欺、偽造文書罪命周女20萬元交保。

同案約談的行政組長高麗馨10萬元交保；照護員張盈姿、陳淯姿各5萬元交保。

據調查，至善老人安養護中心於2014至2019年間，不實申報請領「獎助公設民營老人福利機構服務費」，台北市議員黃郁芬去年揭露此事，至善老人安養中心，委託永和耕莘醫院經營，涉浮報照服員的人數，再填寫不實簽名領據，時間長達6年。

北市社會局獲報後派員稽查，發現該中心的56名照護員，有6人並沒有在至善工作，涉嫌詐領補助款。

至善老人安養護中心主任周春珍。記者張宏業／攝影
至善老人安養護中心主任周春珍。記者張宏業／攝影

北市 偽造文書

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