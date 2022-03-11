詐領老人福利補助款 至善養護中心主任20萬元交保

調查局北機站獲報，指台北市至善老人安養護中心主任周春珍，涉詐領社會及家庭署與台北市社會局「獎助公設民營老人福利機構服務費」，金額約100餘萬元，11日搜索約談周春珍與照護員等多人到案，台北地檢署複訊後，依詐欺、偽造文書罪命周女20萬元交保。

同案約談的行政組長高麗馨10萬元交保；照護員張盈姿、陳淯姿各5萬元交保。

據調查，至善老人安養護中心於2014至2019年間，不實申報請領「獎助公設民營老人福利機構服務費」，台北市議員黃郁芬去年揭露此事，至善老人安養中心，委託永和耕莘醫院經營，涉浮報照服員的人數，再填寫不實簽名領據，時間長達6年。