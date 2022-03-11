北市9警涉收賄案 二審裁定延長限制出境8月

中央社 / 台北10日電

中山一派出所前所長林崇成。 圖／聯合報系資料照片
中山一派出所前所長林崇成。 圖／聯合報系資料照片
台北市中山一派出所員警涉收賄包庇酒店，一審判林崇成等3名前所長無罪，多名員警8至16年徒刑，經上訴，二審日前裁定林等9人11日起延長限制出境8月。

台灣高等法院裁定指出，馬國棟、顏子恩、侯朝斌、吳翊銘、紀炳場、陳宏洲、莊琦良、林崇成、黃榮賢等9人限制出境出海期限將到期。

高院考量，馬國棟、顏子恩、侯朝斌、吳翊銘、紀炳場、陳宏洲、莊琦良等7人的部分，因為都是警職，具調查權之人，涉觸犯貪污罪的違背職務收賄重罪，且可加重其刑1/2，依據一審重判7人結果，可以認定均罪嫌重大，也有伴隨逃亡國外的高度可能。

另外，林崇成、黃榮賢均觸犯貪污治罪條例的違背職務收賄等重罪，雖然一審判無罪，但檢察官已上訴高院審理中，若未實施限制出境等處分，也有逃亡可能性，因此為確保審理順利進行，裁定9人自3月11日起均延長限制出境、出海8月。可抗告。

台北地檢署起訴指出，林崇成等員警涉案時分別是中山一派出所所長及員警，明知轄區酒店非法媒介性交易，卻按月收受賄賂並包庇，連續3波起訴涉案員警、酒店業者及員工。

一審台北地方法院民國108年12月間宣判，法官認定無積極證據證明中山一派出所前所長林崇成、劉昌祺、楊文振、員警黃榮賢收賄，判決無罪。

有罪部分，法官認定員警馬國棟、陳宏洲、莊琦良、侯朝斌、吳翊銘、紀炳場、顏子恩涉嫌收受賄賂，情節嚴重，分別判處8年至16年不等有期徒刑，均褫奪公權。

一審法官表示，員警曾紀勳、楊智清、郜振傑坦承犯行，主動繳回犯罪所得，並供出其他員警參與收賄的犯罪事實，均判處2年徒刑、緩刑5年、褫奪公權4年。

另外，酒店業者巫蕙玲等被告，一審法官認為他們犯後坦承犯行，供出具體犯罪情節等，均判決緩刑。

案經檢方、有罪被告馬國棟等人提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

收賄 酒店 台灣高等法院

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