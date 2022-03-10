犯罪被害人保護法大翻修 王婉諭：3個肯定、4個欠缺

行政院會今通過犯罪被害人保護法修正草案，立委王婉諭、兒童權益促進會創會長王薇君、大恆國際法律事務所主持律師陳孟秀今舉行記者會，提出3個肯定與4個欠缺，希望訴求中央盡速完善犯保法，給予犯罪被害人更實質的具體改進措施及支持。

王婉諭指出，3個肯定包括「被害人保護命令」專章、審議會及覆審會成員多元化、補償金制度改革。尤其在補償金制度上，從原先的「代位求償」、「損害賠償」性質修正為「國家責任」性質，並改為「單筆定額制」，的確是重大進展。

不過王婉諭也表示，此次修法雖然將重傷定義擴大，單就文義看似「符合重大傷病項目」即可，但細看立法理由，卻要「且取得衛福部重大傷病證明」，除了立法理由明顯逾越本文，重大傷病證明涉及醫療費用得減免，實務運作可能會比重傷認定更困難，也仍然曠日廢時。

王薇君表示，這3年的確法務部對於被害人保護有變積極，但仍然無法掩飾過去十幾年來的怠惰，她也補充，草案仍欠缺「穩定財源挹注」，因應大幅度改革，應設置「犯罪被害人權益保障基金」，同時也欠缺「專責單位處理被害補償申請事務」，許多被害人都曾反應在補償審議的過程中，檢察機關內的空間與氣氛、審核者的語氣，都讓被害人感到彷彿被檢討、被訊問、被質疑，國家應該提供被害人更友善冰冷的審議程序，增添一些溫度、再更友善一些。