藝人蘿莉塔謗人「吃人男友」不認罪 李沐晴：我傷很深

女藝人「蘿莉塔」在網路上用臉書帳號留言辱罵藝人李沐晴「吃別人男友」等，依加重誹謗罪起訴，雙方和解不成，台北地方法院今天開庭審理，蘿莉塔說，她沒有誹謗犯意，李沐晴說，因蘿莉塔的留言她傷得很深。

蘿莉塔說，她確實寫過這些文字，但無誹謗惡意，只是針對前一則文字的口吻繼續留言；她說，手上有更多證據，如要誹謗李沐晴直接貼上網就好。

蘿莉塔說，上網的留言有經過調查，有些是親身經歷，很多東西找不到，案發後只能盡量找看看，否認犯加重誹謗罪。

李沐晴則說，她被誹謗後已傷得很深，但蘿莉塔還一直強調有證據；她說，有證據的話希望蘿莉塔拿出來，「沒發生過的事就是沒發生過」。

李沐晴說，現今網路真的很亂，但不能心情不好就說別人怎樣，然後回頭跟法官說沒有錢、收入很少、無力賠償，如果這樣，辛苦工作的人為什麼要被侮辱？

蘿莉塔(本名李晨菲)2009年時在「大學生了沒」節目出道，被「綜藝天王」吳宗憲戲稱為「幹譙龍」；李沐晴2012年因演出香港喜劇情色電影「一路向西」，走紅兩岸三地。

檢方調查，蘿莉塔看見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」於文章留言回覆「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ(笑哭臉表情）」。

蘿莉塔並留言「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望他老公外遇（笑哭臉表情）」、「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。