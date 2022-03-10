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南投縣信義鄉姑姑山礦權展限案 達瑪巒部落提告將宣判

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

南投縣達瑪巒部落多名布農族人，不滿經濟部核准礦商展延於獵場「姑姑山」開礦，主張未踐行諮商同意權，提告撤銷原處分。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，會議主席松光輝表示擔心礦場開採會引發大災害。全案訂4月14日上午10點宣判。

據了解，目前礦場因為林務局停止租地，因此無法施工。2019年5月25日，達瑪巒部落族人在村子口拉布條呼口號抗議採礦。「反對挖礦！保衛家園！」松光輝高呼訴求並委由法律扶助基金會原住民族法服中心提告。

起訴指出，礦商清聚公司在原住民族基本法通過後，未依第21條規定與部落協商並取得居民同意，就開始施作工程，這範圍屬傳統領域及水源地，採礦過程中大卡車進進出出會影響觀光及水庫集水區，且居民擔憂採礦會造成山崩、危害生命財產安全。

經濟部及參加人礦商辯稱部落當事人不適格。律師團主張達瑪巒部落為公法上非法人團體，具有當事人及訴訟能力，且是經原民會核定的部落，而信義鄉布農族人幸天海等人具當事人適合，因爲他們是當地居民，全部住在離礦場2公里內。

原告律師團認為，位於傳統領域土地的採礦行為，應取得部落諮商同意。亞泥公司礦業權展限案的事實爭議、法律爭點與本件相同，本案應得援用該案判決。

此外，原基本第21條第1項土地不以經《規劃辦法》劃定為必要，加上開發範圍位於集集攔河堰水庫集水區，如礦權展限位於水庫集水區，依法應經管理機關同意，但均未見其同意獲核准。再者，經濟部未審查開發行為是否妨害公益，原處分應予撤銷。

松光輝表示，礦場開發影響水源，以前那邊也是獵場，現在也沒什麼動物了，隱憂是怕下大雨，最擔心的是礦場跟部落在同一個山頭，以後開發一定會動到山脈，可能會影響到後山，怕有大災害，風災會砸到部落。

南投縣達瑪巒部落多名布農族人，不滿經濟部核准礦商展延於獵場「姑姑山」開礦，主張未踐行諮商同意權，提告撤銷原處分。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，訂4月14日宣判。圖／本報資料照
南投縣達瑪巒部落多名布農族人，不滿經濟部核准礦商展延於獵場「姑姑山」開礦，主張未踐行諮商同意權，提告撤銷原處分。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，訂4月14日宣判。圖／本報資料照

布農族人 水庫

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