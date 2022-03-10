聽新聞
test
0:00 / 0:00
旅遊業生意淡 前導遊電擊棒搶婦人遭起訴
上月26日晚上，石牌捷運站停車場發生強盜案，63歲林姓男子見55歲余姓女子獨自開門上車，持2支電擊棒衝上前欲奪財物，所幸附近2名路人及時壓制。林遭逮後坦承犯行，士林地檢署偵結，依加重強盜未遂罪嫌起訴。
據了解，林男本來是導遊，常帶大陸客旅行團在國內各地旅遊，因新冠肺炎疫情失業已久，沒錢難生存，竟持電擊棒鎖定獨身女子犯案。
起訴指出，林因缺錢花，上月26日晚上7點，徒步經過台北市北投區石牌捷運站旁，見余女走到停車場準備開車門，出示電擊棒威嚇余女交出財物。
余女當時大喊「救命」，附近一名文化大學日籍生、一名吳姓男子見狀，追到林將他壓制。
林當時頭戴一頂帽子、穿一件連帽外套犯案，遭逮後坦承犯行，士林地檢署依加重強盜未遂罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言