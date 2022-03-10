旅遊業生意淡 前導遊電擊棒搶婦人遭起訴

上月26日晚上，石牌捷運站停車場發生強盜案，63歲林姓男子見55歲余姓女子獨自開門上車，持2支電擊棒衝上前欲奪財物，所幸附近2名路人及時壓制。林遭逮後坦承犯行，士林地檢署偵結，依加重強盜未遂罪嫌起訴。

據了解，林男本來是導遊，常帶大陸客旅行團在國內各地旅遊，因新冠肺炎疫情失業已久，沒錢難生存，竟持電擊棒鎖定獨身女子犯案。

起訴指出，林因缺錢花，上月26日晚上7點，徒步經過台北市北投區石牌捷運站旁，見余女走到停車場準備開車門，出示電擊棒威嚇余女交出財物。

余女當時大喊「救命」，附近一名文化大學日籍生、一名吳姓男子見狀，追到林將他壓制。