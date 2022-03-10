防疫期間哄抬酒精價格賺暴利 負責人獲緩刑

百斯特公司在疫情期間哄抬藥用酒精價格，巫姓負責人遭起訴，一審判刑1年。二審今天考量他認罪等，仍判1年徒刑，緩刑3年，須支付公庫新台幣15萬元。可上訴。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，衛生福利部在民國109年3月18日公告，將領有藥品許可證的藥用酒精及防疫清潔用酒精，增列入「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條的防疫物資內，不得哄抬物價。

新北地檢署調查，百斯特有限公司領有販賣藥品的許可執照，卻在109年3月18日至4月15日間，涉嫌哄抬藥用酒精價格；1瓶0.5公升、原價約50元的75%藥用酒精哄抬至400餘元；一桶4公升原價約293元的75%藥用酒精哄抬至2600餘元。檢方將巫姓負責人起訴。

一審新北地方法院依「哄抬中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資價格罪」判處巫姓負責人1年徒刑，犯罪所得33萬餘元追繳沒收。

案經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，維持巫姓負責人1年徒刑，宣告緩刑3年，須向公庫支付15萬元。可上訴。