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影／高雄女酒駕多次仍不怕 知道要被關...哭求放過

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市旗山區一名唐姓女子疑因心情不好，在住家附近的公園喝酒後騎機車回家，因沒戴安全帽被巡邏員警攔查，唐女見到員警加速逃逸最後被攔下，唐女坦承喝酒，但下跪求員警放過她，警方一查發現唐女已是第3次酒駕，不僅機汽車駕照早就被吊扣，還在服酒駕勞役，警詢後依公共危險罪送辦。

據了解，唐女（30歲）去年及前年分別因開車、騎機車酒駕違規，駕照遭吊扣，也曾在省道上嚴重超速，開到每小時150公里遭吊扣車牌，現在還在服酒駕勞役，沒想到本月8日晚間11時許又因心情不好，無照騎機車到離家約4、500公尺的旗山區鼓山公園獨自一人喝了幾罐啤酒，後再騎車返家。

唐女行經旗山區義德街與中正路口時，因沒戴安全帽加上車速較快，被巡邏員警示意攔查，唐女不僅不停車還加速逃逸，警方一路鳴笛最後攔下唐女，唐女坦言有喝酒，知道員警要對她實施酒測，唐女立即下跪，向員警哭訴，她這次再被抓要進去坐牢，被媽媽知道還會被趕出去，求員警放她一馬，遭員警嚴正拒絕，唐女酒測值達每公升0.47毫克，明顯超標。

唐女表示，因為在家喝酒會被父親罵，只能到外面喝，她也認識許多同服勞役的友人，已經服了100多小時，知道酒駕規範今年起加重開罰，心存僥倖未戴安全帽就出門，沒想到還是被抓。唐女友人後續指出，唐女近期因家庭及經濟問題事情很多，的確心情不好。

旗山警分局員警勸導唐女不能酒駕，還好這次無人受傷，除依公共危險罪嫌酒駕送辦，另也開出無照、沒戴安全帽等罰單。旗山分局提醒，酒後駕車不僅嚴重危害道路安全，因酒駕致生的重大事故也層出不窮，民眾酒後切勿存有僥倖心態，貪圖一時方便而駕車，警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查以杜絕酒駕，保護用路人生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市旗山區一名唐姓女子疑因心情不好，到住家附近公園喝酒後騎車回家，警方攔查驚覺唐女已是第三次酒駕，唐女一度下跪哭求員警放過，還是遭送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名唐姓女子疑因心情不好，到住家附近公園喝酒後騎車回家，警方攔查驚覺唐女已是第三次酒駕，唐女一度下跪哭求員警放過，還是遭送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名唐姓女子疑因心情不好，到住家附近公園喝酒後騎車回家，警方攔查驚覺唐女已是第三次酒駕，唐女一度下跪哭求員警放過，還是遭送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市旗山區一名唐姓女子疑因心情不好，到住家附近公園喝酒後騎車回家，警方攔查驚覺唐女已是第三次酒駕，唐女一度下跪哭求員警放過，還是遭送辦。記者陳玫伶／翻攝

酒駕 駕照 酒測

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