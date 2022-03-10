女兒交保被抗告 林姿妙沒回應場面好尷尬

宜蘭縣長林姿妙因涉羅東土地開發等弊案，上月宜蘭地檢署搜索約談，依圖利、財產來源不明等罪嫌聲押林姿妙及林羿伶母女，林姿妙裁定80萬元交保。女兒林羿伶發回地院更裁，上月23日檢方依涉貪汙治罪條例圖利罪嫌聲押禁見。

今天下午宜蘭縣長林姿妙抵達新北市宣傳本月26日舉辦的綠色博覽會，新北市長侯友宜熱情接待，媒體詢問侯友宜是否意味聲援林姿妙？林姿妙僅回答，市長侯友宜參與綠色博覽會，展現保護地球、永續發展，感謝侯市長對環境的保護。侯友宜對此表示，上任3年來希望北北基桃宜都能一起變好，新北很多議題皆與宜蘭一起合作，一起並肩作戰讓北台灣更好，看到林縣長務實推動縣政，深受感動。