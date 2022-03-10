國泰醫師因病患肺炎死亡遭家屬告 檢方不起訴
林姓男子在巷內遭人毆打，雙眼、臉部瘀青，國泰醫院曾姓醫師對他斷層腦掃瞄，未發現腦部有傷害，但做胸部X光片發現他雙肺浸潤，便進行插管。4天後林男死亡，家屬怒告過失傷害，士林地檢署函詢法務部法醫研究所釐清死因，發現呼吸性過濾性病毒將導致腦出血，為正常人6倍，檢察官認為死亡結果不可歸責於醫療疏失，偵結予以不起訴處分。
起訴指出，林男2020年6月13日下午3點遭人毆打，雙眼、臉部明顯瘀青，疑有腦出血、腦衰塞病症，國泰醫院曾姓醫師診斷出「肺炎」進行插管，4天後林男不治，曾姓醫師開立的死亡證明為「雙側肺炎」，屬自然死亡。
林男妻子、兒子認為林男死因有異，法醫解剖發現林男生前患有腦出血、腦栓塞，卻未被任何診治，提告過失致死。
曾姓醫師遭檢察官傳喚偵訊，辯稱林男當時眼睛有明顯外傷，意識清楚可與醫護人員對答，從外觀、心跳、血壓初步認定無腦部傷害，做過腦部斷層也未發現腦出血。
曾姓醫師說，林男就醫時高燒39度，高血壓209，低血壓122，心跳每分鐘147下，呼吸每分鐘25下， 安排胸部X光片、電腦斷層掃描檢查，確認是雙側肺炎，疑似感染新冠肺炎，因而安排林男入住負壓病房。
曾說，林男當時肺部嚴重感染，呼吸衰竭，若未及時插管恐有生命危險，插管前也經過林男兒子同意。
根據院方病歷摘要記載，林男6月15日有發燒、咳嗽、有痰、喉嚨痛、流鼻水等上呼吸道症狀，雙側肺浸潤，院方在他生前對他新冠肺炎檢測，雖無陰性，但肺炎鏈球菌、咽峽炎鏈球菌為陽性。
法醫解剖後，鑑定結果認定林男是因腦血管病變、右額葉有大腦實質栓塞併腦實質出血、雙側肺臟大葉性肺炎，導致中樞神經衰竭、呼吸衰竭死亡。
法務部法醫研究所鑑定報告指出，呼吸性過濾性病毒及細菌感染併發心臟病及腦實質出血為正常人6倍，且多發生在呼吸道感染的第3天，研判林男住院時就因肺炎、敗血症狀惡化，導致併發症死亡。
檢察官認為，曾姓醫師醫療過程已盡注意義務，進行應有的醫療處置，難認他有可歸責之處，林男家屬不可依林男最終結果死亡，就認定曾有醫療疏失，偵結予以不起訴處分。
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